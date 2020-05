EMUI 10.1 Open Beta: lista dei modelli compatibili

Anche se c'è stato qualche accenno, è ancora presto per parlare di quella che sarà la EMUI 11. Ad oggi la release di riferimento è la EMUI 10.1, pubblicata con la serie P40 ma che ha ancora bisogno di tempo prima di arrivare sui vari modelli di riferimento. Per questo servirà la fase beta, necessaria per tutti i test del caso, che sta iniziando in questo periodo. Huawei ha appena annunciato la lista dei modelli, compresi quelli Honor, che ne faranno parte.

La Open Beta della nuova EMUI 10.1 è in fase di rilascio su vari Huawei ed Honor

Vi ricordiamo, poi, di consultare la roadmap ufficiale degli smartphone Huawei ed Honor che avranno la EMUI 10.1 per scoprire se anche il vostro vi rientri.

Come sempre, ci teniamo a precisare che l'iniziale fase di beta testing parte dalla Cina e poi, in maniera minore, si espande ad Europa e Italia. Questi modelli qua elencati fanno riferimento alla madre patria, mentre per l'Italia ve ne parleremo non appena ci saranno notizie a riguardo.

Huawei

Huawei Mate 20 / Mate 20 Pro / Mate 20 X 4G / Mate 20 X 5G / Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Nova 5 Pro

Huawei MediaPad M6 8.4 / 10.8 / Turbo Edition

Honor

Honor 9X / 9X Pro

Honor 20 / 20 Pro

Honor V20

Honor Magic 2

