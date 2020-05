Elephone PX Pro in arrivo: mid-range sì, ma full screen

Forse non ve lo ricordate, ma qualche mese fa Elephone PX si pose come uno dei pochi mid-range in grado di offrire un look veramente full screen. Niente notch o schermi forati, bensì un display privo di ingombri, con l'ausilio di una pop-up camera. Adesso scopriamo che ci sarà anche un modello più avanzato, siglato come Elephone PX Pro, al quale l'azienda ha lavorato e che si appresta a commercializzare.

Elephone PX Pro: nuovo modello migliorato e sempre full screen

Se sul davanti non c'è alcuna differenza, il posteriore di Elephone PX Pro è simile ma al contempo diverso dalla variante standard. Disposta in senso verticale al centro della back cover, potrebbe sembrare una tripla fotocamera, ma in realtà è una dual camera condita da un flash LED superiore. Sotto è stato incastonato il lettore d'impronte digitali, facendoci capire che lo schermo adottato dovrebbe essere un pannello LCD anziché AMOLED.

Con rapporto in 19:9, supponiamo una diagonale non sotto i 6.5″ con risoluzione Full HD+. A livello tecnico è quasi certo che verrà adottata una piattaforma MediaTek anziché Qualcomm, per ovvi motivi di risparmio economico.

