Elephone scatenata: in arrivo 3 paia di cuffie TWS ed una webcam

Non c'è che dire: sono anni che Elephone si sta rivelando molto proficua in ambito accessori. Pur non essendo affatto uno dei player principali del settore, si da da fare lanciando dispositivi a destra e manca. Non solo smartphone, come nel caso dei nuovi E10 Pro e PX Pro, ma anche prodotti come smartwatch, smartband ed action cam. E nel 2020 potevano mancare delle cuffie true wireless all'appello? Certo che no, ha pensato Elephone, decidendo di abbondare e preparando il lancio di ben 3 modelli.

Elephone prosegue nella sua espansione lato accessori

Il primo si chiama Elephone ElePods 1, le cuffie TWS più economiche del trio, per quanto comunque con Bluetooth 5.0. La scocca ha un dettaglio utile: l'inserimento di un display LCD utile a consultare la batteria residua. Nella dock c'è un'unità da 280 mAh, mentre da 45 mAh nelle cuffie stesse, in grado di restituire un'autonomia da 3 ore continue. L'azienda fa anche riferimento ad un sistema di riduzione del rumore con effetto sonoro surround 6D (chiaramente simulato). Il prezzo di listino ammonta a 9.99$, ma le si possono trovare su GearBest a circa 12€.

Passiamo alle Elephone Elepods 2, migliorate sotto il profilo dell'autonomia con batterie da 300 mAh e 50 mAh, in grado di caricarsi rapidamente in circa 1 ora. In questo caso il prezzo sale a 39.99$.

Concludiamo con le ElePods X, le cuffie senza fili di classe flagship (almeno per Elephone), il cui form factor non può non portare alla mente le AirPods di Apple. Le immagini render ci mostrano una scocca anch'essa dotata di display LCD, con tanto di termometro. Costeranno di listino 49.90$.

In tempi come questi, dove lo smart working e le riunioni online sono all'ordine del giorno, Elephone decide di lanciare la Ecam X. Si tratta di una vera e propria webcam plug-and-play, con sensore da 5 MP a 30 fps, dal costo di 27.99$.

