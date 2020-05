Elephone E10 Pro nelle prime immagini dal vivo: Quad Camera e display col foro

A distanza di poche ore dalle prime immagini dedicate al modello PX Pro, torniamo a parlare del brand cinese con Elephone E10 Pro, ennesimo medio di gamma in arrivo mostrato in alcuni scatti dal vivo. Questi ci svelano il design del dispositivo a tutto tondo e offrono la possibilità di dare un primo sguardo al nuovo modello.

Elephone E10 Pro: eccolo nelle prime immagini dal vivo

A differenza del già citato PX Pro, questo dispositivo rinuncia alla selfie camera retrattile in favore del trend più in voga al momento. Elephone E10 Pro arriva infatti con un pannello dotato di un foro per la fotocamera frontale, posizionato nell'angolo in alto a sinistra (come si evince anche nell'immagine in copertina). Probabilmente anche questo display è una soluzione da 6.5″ Full HD con rapporto in 19:9, mentre il rapporto screen-to-body dovrebbe assestarsi intorno al 90%.

La foto in alto ci permette di dare un'occhiata anche al retro del dispositivo, equipaggiato con una Quad Camera inserita in un modulo rettangolare. Al centro della scocca troviamo il logo del brand cinese mentre lungo il lato destro si intravedono il pulsante di accensione ed il bilanciare del volume.

Nonostante la presenza di immagini dedicate al nuovo Elephone E10 Pro, al momento non sono ancora note le specifiche. Vedremo cosa ci riserverà questo dispositivo e restiamo in attesa di ulteriori novità.

