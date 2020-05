Le cuffie Edifier TWS 200 sfidano le Xiaomi Mi Air 2 e costano la metà | Coupon

Le cuffie Edifier TWS 200 (o LolliPods, per gli amici) arrivano con un pacchetto di specifiche davvero niente male, che diventa ancora più invitante se proposto in sconto a metà prezzo. Insomma, sembra che le Xiaomi Mi Air 2 possano aver trovato un degno rivale, ad una cifra super invitante!

Cuffie Edifier TWS 200 in sconto con Coupon su Banggood

Le cuffie TWS integrano il chip Qualcomm QCC3020 – per una audio ed una stabilità migliorate – con supporto al Bluetooth 5.0, codec Aptx e AAC, un driver dinamico da 13 mm e controlli touch. Inoltre ogni auricolare può essere utilizzato in modo indipendente e non manca la tecnologia di riduzione del rumore CVC 8.0. Che ne dite di queste Edifier TWS 200? Le Xiaomi Mi Air 2 hanno trovato il loro rivale low cost?

In basso trovate il link all'acquisto, con il Coupon da utilizzare per beneficiare del prezzo scontato.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu