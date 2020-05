Si è appena concluso lo Xiaomi Live Show, uno spettacolo che ha visto tra i protagonisti dell'evento ospiti come Diletta Leotta, Salvatore Esposito, Ivan Zaytsev, Nonna Rosetta e Daniele Pugliese di Casa Surace. L'occasione di quest'ora di intrattenimento? La compagnia cinese ha finalmente svelato prezzo di disponibilità di Redmi Note 9, Note 9 Pro, Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Mi TV e Mi Note 10 Lite: ecco tutti i dettagli e dove comprare i nuovi modelli del brand!

Xiaomi Live Show, Redmi Note 9, Note 9 Pro e Mi TV arrivano in Italia: tutti i dettagli su prezzo e disponibilità

Dove comprare Redmi Note 9 e Note 9 Pro: prezzi e dettagli

Annunciati qualche tempo fa, i nuovi mid-range di Redmi sono finalmente disponibili all'acquisto in Italia. Volete sapere dove comprare Redmi Note 9 e Note 9 Pro? Il modello minore viene proposto al prezzo di 199.90€ e 229.90€ nelle versioni da 3/64 GB e 4/128 GB; per quanto riguarda il fratello maggiore Pro, questo arriva a 269.90€ e 299.90€ nelle varianti da 6/64 GB e 6/128 GB.

Il Redmi Note 9 da 3/64 GB e Note 9 Pro da 6/64GB saranno disponibili all'acquisto dalle ore 00.01 di oggi sullo shop di Xiaomi, Mi Store e Amazon. Invece il Note 9 da 4/128 GB e il Note 9 Pro da 6/128 GB saranno acquistabili presso i Mi Store, tutte le principali catene di distribuzione ed i principali operatori telefonici.

Inoltre, solo per le prime 24 ore, sarà possibile acquistare su mi.com e su Amazon Redmi Note 9 nella variante da 3/64GB e Redmi Note 9 Pro da 6/64GB a un prezzo Early Bird rispettivamente pari a 179.90€ e 249.90€.

Dove comprare Xiaomi Mi TV in Italia

Non solo smartphone, ma anche smart TV per il brand cinese. Le attesissima Xiaomi Mi TV arrivano finalmente in Italia nelle incarnazioni Mi TV 4S 65″, Mi TV 4S 55″, Mi TV 4S 43″ e Mi TV 4A 32″. Per quanto riguarda la Mi TV 4S da 65″, il dispositivo sarà in vendita a partire da luglio al prezzo di 699€. A partire dalle ore 00.01 di oggi, presso i Mi Store autorizzati e su Amazon saranno disponibili all'acquisto Mi TV 4A 32″ al prezzo di 199€, MI TV 4S 43″ al prezzo di 399€ e Mi TV 4S 55″ a 499€. In basso invece trovare le nuove smart TV del produttore in sconto su eBay.

Inoltre, solo per le prime 24 ore, sarà possibile acquistare Mi TV 4S da 43″ e Mi TV 4S da 55″ su Amazon al prezzo Early Bird rispettivamente di 299€ e 399€.

Dove comprare Xiaomi Mi 10 Lite 5G

La carrellata di smartphone del brand continua con il nuovo modello votato al 5G. Dove comprare Xiaomi Mi 10 Lite in Italia? Il mid-range sarà in vendita a partire da inizio giugno su mi.com, nei Mi Store autorizzati e su Amazon, presso le principali catene di distribuzione ed i principali operatori telefonici. Lo smartphone viene proposto nelle versioni da 6/64 GB e 6/128 GB, rispettivamente al prezzo di 369.90€ e 399.90€.

Dove comprare Xiaomi Mi Note 10 Lite

Chiude il cerchio Xiaomi Mi Note 10 Lite, già in vendita nella versione 6/64 GB su mi.com e presso i Mi Store al prezzo di 369.90€ e nella versione 6/128 GB, in esclusiva con Vodafone, al prezzo di 399.90€. Se siete interessati al dispositivo, di seguito trovate alcune offerte da eBay e EdwayBuy.

