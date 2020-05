Dispenser copriscarpe Xiaomi: il prodotto del momento è in offerta lampo

In questi mesi stiamo affrontando e vivendo problematiche a noi sconosciute prima d'ora, come la necessità di tenere igienizzate (ed al riparo da fattori esterni) anche superfici meno curate come i pavimenti. Per questo ci sono i dispenser copriscarpe che – a maggior ragione in questo periodo – hanno però un prezzo a dir poco proibitivo. Non è così per il prodotto di Xiaomi che nonostante il periodo subisce uno sconto del 24% dallo store GearBest.

Il dispenser copriscarpe di Xiaomi è in offerta lampo su GearBest

Come avrete capito, il dispenser copriscarpe Xiaomi non ha bisogno di troppe presentazioni: si tratta sostanzialmente di una macchina automatica e ricaricabile in grado di applicare una pellicola alla suola delle scarpe.

Questa pellicola ha diverse finalità, dalla possibilità di impermeabilizzare le scarpe, alla facoltà di coprire le scarpe di chi arriva dall'esterno per evitare che si spargano germi e sporco per la casa, ma non solo. Insomma, il prodotto in questione potrebbe rivelarsi un ottimo alleato per questo periodo e per i mesi a venire. Per poterlo acquistare vi basterà cliccare sul box in basso.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte GearBest del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.