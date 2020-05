Siete interessati ad avere a bordo del vostro smartphone OPPO una Custom Project Treble GSI? Allora ecco le novità di una delle principali release del panorama, disponibile grazie ad uno dei developer del team di XDA, portale che è ormai una garanzia quando si parla di modding. Ovviamente è bene specificare che il dispositivo in questione dovrà essere conforme a Project Treble ed avere il bootloader sbloccabile.

Custom Project Treble GSI: patch di sicurezza di maggio, DC dimming su OPPO ed altre novità

La nuova Custom Project Treble GSI è stata realizzata da uno dei developer riconosciuti da XDA, phhusson, utente conosciuto nell'ambito modding specialmente in quello dedicato allo sviluppo di GSI di terze parti. Di recente, lo sviluppatore ha aggiornato la sua Generic System Image personalizzata – Quack Phh-Treble – basata su AOSP, la quale arriva alla versione V216, con le patch di sicurezza di Maggio 2020 e varie migliorie dedicate ai singoli produttori.

Queste sono mostrate nel changelog in basso e comprendono il supporto al DC Dimming per i modelli OPPO compatibili, migliorie per alcuni smartphone Xiaomi/Redmi e tanto altro. In basso trovate tutte le novità.

Clicca qui per il changelog completo May 2020 security patch

Fix boot on Samsung Galaxy A30

Fix long boot on Oreo vendor for Redmi 6A and Redmi 6

Fix ultrasonic fingerprint sensor on Samsung Q vendor

Fix recent buttons on FLOSS variant

Fix flashlight on S10 Lite

Fix double-tap-to-wake on Xiaomi Redmi Go

New overlays (fixes battery stats, automatic brightness, …) Nokia 6.1 Nokia 8.1/X7

Developer-side: Cleanup of IMS use in hardware overlays Gives more changes for vendor media profile to work

Treble settings: Qualcomm devices: Add an option to use vendor media profiles. This may enable higher camera recording resolution. Qualcomm devices: Add an option to use vendor audio policy. This may fix some audio issues, but might create some others. Add an option to disable audio effects. This might fix some audio issues. Oppo: Add an option to enable dc diming. Invert logic for navbar: navbar is enabled by default, but can be disabled.



Prima di eseguire il flash di questo GSI personalizzato è consigliabile utilizzare l'app Treble Info (che trovate qui, direttamente dal Play Store), la quale consente di verificare i requisiti GSI di Treble e determinare la Generic System Image più adatta per il dispositivo. Inoltre vi ricordiamo che l'operazione di flash andrà a riportare lo smartphone alle condizioni di fabbrica, quindi assicuratevi di aver effettuato un backup di tutti i dati (salvati su microSD o su PC) prima di procedere al download e all'installazione.

IMPORTANTE: le procedure di modding sono sempre complesse e se eseguite in maniera scorretta potrebbero danneggiare il vostro device. Si consiglia l’esecuzione solo da utenti che abbiano maturato una buona esperienza in ambito modding. Lo staff di GizChina.it non si riterrà responsabile per eventuali danni al dispositivo. Questa procedura prevede la formattazione del telefono e la conseguente perdita di tutti i dati: si consiglia di effettuare un backup.

