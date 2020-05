Nonostante le cuffie TWS abbiano invaso totalmente il mercato, c'è sempre una fetta di utenti che rimane affezionato, per diverse ragioni, alle care cuffie cablate. In questo senso nell'ultimo periodo non abbiamo avuto modo di scoprire modelli particolarmente performanti, proprio per il boom delle cuffie senza fili; le Realme Buds 2 ci hanno sorpreso positivamente ed oggi sono disponibili – grazie al coupon eBay – ad un prezzo imperdibile.

Le Realme Buds 2 sono in offerta a 9.8€ con il codice sconto eBay

Proprio come visto domenica, il coupon PITAPAON vi permetterà di acquistare prodotti come Redmi Note 9S a 179€ e non solo. Tra i dispositivi promozionati da eBay con il coupon che sarà attivo fino al prossimo 31 dicembre 2020 troviamo – appunto – le Realme Buds 2 cuffie cablate con microfono di cui potrete trovare un approfondimento nella nostra recensione completa.

Come acquistare gli auricolari Realme applicando il coupon? Nulla di più semplice, vi basterà eseguire la classica operazione legata all'applicazione dei codici sconto. Più precisamente dovrete copiare il codice PITAPAON ed accedere alla pagina prodotto disponibile nel box in basso. Utilizzando il codice, le cuffie romperanno il muro dei 10€, scendendo a 9.8€.

Le Realme Buds 2 come detto non sono l'unico prodotto in sconto con coupon: in basso e nel nostro canale dedicato ad eBay troverete infatti tutte le offerte in tempo reale.

