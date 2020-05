CUBOT P40 è ufficiale: il nuovo Quad Camera debutta a 82€

Dopo la preview della scorsa settimana, la compagnia cinese ha ufficializzato il nuovo CUBOT P40, smartphone equipaggiato con una Quad Camera, proposto ad un prezzo decisamente abbordabile. Andiamo a fare un ripasso del dispositivo, per poi scoprire tutte le novità in arrivo per il suo debutto globale.

CUBOT P40: il nuovo Quad Camera economico è disponibile all'acquisto

Com'è facile intuire, lo smartphone si presenta come un budget phone adatto a tutte le tasche, caratterizzato da un design “ispirato” che strizza l'occhio ai competitor più blasonati. CUBOT P40 monta un display In-Cell da 6.2 pollici con risoluzione HD+ ed un notch a goccia, all'interno del quale trova spazio una selfie camera Samsung S5K2T7 da 20 MP. La parte frontale offre un rapporto superficie/schermo del 90.3%, che restituisce un look elegante e con cornici ottimizzate.

Per quanto riguarda la back cover, qui trova spazio una Quad Camera con un sensore principale Sony IMX486 da 12 MP. Il cuore pulsante dello smartphone è il chipset MediaTek Helio A22, octa-core realizzato a 12 nm e con una frequenza di 1.8 GHz. Lato memorie abbiamo 4 GB di RAM e 128 GB di storage. Completano il quadro una batteria da 4.200 mAh, l'NFC ed un ingresso USB Type-C per la ricarica, mentre la parte software si affida ad Android 10 in versione stock, senza app di terze parti pre-installate. Infine, CUBOT P40 debutta nelle colorazioni Black, Blue e Green.

Il nuovo Quad Camera targato CUBOT è già disponibile all'acquisto su AliExpress (lo trovate qui), ma al momento conviene attendere. Infatti la commercializzazione vera e propria partirà dal prossimo 6 Giugno e per l'occasione il dispositivo verrà proposto al prezzo scontato di 89.99$, circa 82€ al cambio (per la cifra precisa dovremo necessariamente pazientare fino alla fatidica data).

Articolo sponsorizzato.

