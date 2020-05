CUBOT P40: il nuovo Quad Camera economico debutterà il 18 Maggio

Dopo aver dato un'occhiata al prossimo Note 20, l'azienda cinese ha alzato il sipario anche su un nuovo Quad Camera votato al risparmio. Il dispositivo sarà disponibile a partire dal 18 Maggio: curiosi di sapere di più? Allora andiamo a dare un'occhiata alle specifiche, al prezzo e a tutti i dettagli di CUBOT P40.

CUBOT P40: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo Quad Camera economico

Design e caratteristiche

In termini di design, il nuovo mid-range del brand cinese si presenta con un look ispirato. Frontalmente abbiamo un pannello LTPS In-Cell da 6.2 pollici con un piccolo notch a goccia nella parte superiore. All'interno di questo trova spazio una selfie camera Samsung S5K2T7 da 20 MP.

Il retro di CUBOT P40 si presenta completamente “pulito”, fatta eccezione per la Quad Camera posizionata nell'angolo in alto a sinistra, inserita in un modulo rettangolare. Il sensore principale è una soluzione Sony da 12 MP, accompagnata anche da una lente macro (da 5 MP).

Specifiche

Il nuovo modello targato CUBOT avrà dalla sua 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Non mancherà una batteria capiente, da 4.200 mAh, ed il supporto alla connettività NFC (ormai sempre più richiesta). Per concludere, il sistema operativo vedrà la presenza di Android 10, in modo da assicurare fluidità ed affidabilità. Per il resto delle specifiche dovremo necessariamente attendere ulteriori conferme dall'azienda.

CUBOT P40 – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di CUBOT P40 si preannuncia decisamente contenuto, nel perfetto stile del brand cinese. Il Quad Camera è già presente su AliExpress (lo trovate qui, a 166€), ma le vendite vere e proprie partiranno dal 18 Maggio. Per questo motivo vi ricordiamo che è meglio attendere la data stabilita per procedere con l'acquisto: infatti, come al solito non mancheranno sconti al lancio. Quindi il consiglio è quello di inserire il prodotto nel carrello ed attendere il 18 Maggio prima di procedere. Per maggiori dettagli su CUBOT P40 vi rimandiamo anche alla pagina dedicata presente sul sito ufficiale del brand.

