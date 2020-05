Il produttore cinese annuncia il suo nuovo smartphone 4G per il 2020, CUBOT Note 20, un dispositivo equipaggiato con una Quad Camera principale – dal look “ispirato” ed elegante – e dotato di un ampio pannello, in linea con i trend attuali. Andiamo a conoscere nel dettaglio il nuovo arrivato, con tutti i dettagli su design e specifiche.

CUBOT Note 20: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Il nuovo dispositivo dell'azienda è caratterizzato da un display da 6.5″ con risoluzione HD+ (1560 x 720 pixel) ed un piccolo notch a goccia nella parte superiore. I bordi risultano ben ottimizzati, con un mento leggermente accennato; la back cover ospita una Quad Camera con un sensore principale Sony IMX486 da 12 MP, accompagnato da un obiettivo macro da 2 MP ed un modulo dedicato alla profondità di campo da 20 MP (Sony IMX350).

Il comparto fotografico presenta un look circolare in stile Huawei Mate 30 Pro e OPPO Ace 2. Frontalmente abbiamo invece una selfie camera da 8 MP, dotata dell'intramontabile effetto bellezza AI.

Specifiche

A muovere il tutto troviamo il SoC MediaTek Helio A22, soluzione octa-core fino a 2.0 GHz, con GPU IMG PowerVR. Lato memorie, CUBOT Note 20 avrà dalla sua 3 GB di RAM e 64 GB di storage espandibile tramite microSD.

La batteria è un'unità da 4.200 mAh mentre il sistema operativo è basato su Android 10. Completano il pacchetto il Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 4.2, una porta USB Type-C per la ricarica ed un chip NFC. Non è presente il lettore d'impronte digitali: la sicurezza si affida esclusivamente ai classici PIN/Pattern e al Face Unlock, tramite la fotocamera frontale.

CUBOT Note 20 – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di vendita di CUBOT Note 20 sarà svelato nel corso delle prossime settimane, ma appare chiaro – visto anche la propensione del brand – che si tratterà di una cifra abbordabile. Il dispositivo debutterà ufficialmente su AliExpress a partire dal 1° Giugno mentre per ulteriori dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale del brand.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu