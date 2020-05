CUBOT Note 20: tutto sul nuovo Quad Camera in arrivo a Giugno

Con il lancio del modello P40, la compagnia cinese ci ricorda che è in arrivo anche un altro modello equipaggiato con una Quad Camera, CUBOT Note 20, il cui lancio è fissato per il 1° Giugno. Siete in cerca di uno smartphone conveniente ma che non rinuncia ad un look in linea con i trend attuali? Allora andiamo a dare uno sguardo da vicino al prossimo device del brand!

CUBOT Note 20 è il nuovo Quad Camera economico, in arrivo il 1° Giugno

Com'è facile intuire osservando il pannello posteriore, CUBOT Note 20 arriva con un look “ispirato” (ne avevamo già parlato qui) che prova a portare una ventata di stile nella fascia low budget. Lo smartphone monta un display da 6.5 pollici HD+, una soluzione LCD con notch a goccia all'interno del quale trova spazio una selfie camera da 8 MP, con modalità bellezza supportata dall'AI.

A muovere il tutto abbiamo il SoC MediaTek Helio A22, chipset di fascia media che punta alla fotografica grazie alla tecnologia di riduzione del rumore e quella dedicata allo zoom. Per la massima leggerezza, CUBOT Note 20 è dotato di Android 10, senza app di terze parti preinstallate. Non mancano poi 3 GB di RAM e 64 GB di memoria interna espandibile. L'autonomia è affidata ad un'unità da 4.200 mAh (ricaricabile tramite Type-C) mentre il pacchetto connettività offre Bluetooth 4.2, NFC e Wi-Fi. Ovviamente è presente il supporto Dual SIM e non può mancare l'ingresso mini-jack per le cuffie.

Per concludere, vi ricordiamo che il dispositivo punta su una Quad Camera con un sensore principale Sony da 12 MP, accompagnato da un modulo dedicato alla profondità di campo da 20 MP.

Il lancio di CUBOT Note 20 è fissato per il 1° Giugno ma al momento mancano ancora dettagli sul prezzo di vendita. Comunque conoscendo il brand è lecito aspettarsi una cifra contenuta e adatta a tutte le tasche. Per maggiori dettagli sull'arrivo del nuovo Quad Camera vi rimandiamo alla pagina ufficiale, dove troverete anche un'iniziativa dedicata.

Articolo sponsorizzato.

