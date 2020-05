Arriva puntuale, anche questo mese, il nuovissimo coupon eBay che – come sempre – riserva un occhio di riguarda al panorama tech cinese. Grazie al codice sconto PITAPAON avrete infatti la possibilità di risparmiare fino a 50€ sull’acquisto di diverse decine di prodotti, tra cui – come detto – gli smartphone di casa Redmi e tantissimi prodotti Xiaomi. Come applicarlo? Quali sono i termini di utilizzo? Scopriamolo insieme.

Il coupon eBay PITAPAON permette di risparmiare il 10% per l'acquisto del tuo prossimo device

Ancora una volta eBay, grazie al coupon dedicato, ci fornisce l’assist perfetto per acquistare dispositivi cinesi ad un prezzo più che conveniente. Come anticipato il codice sconto PITAPAON permetterà di risparmiare il 10% sull’acquisto di prodotti in una pagina dedicata, alle seguenti condizioni.

Sconto sul totale della spesa pari al 10%;

10 utilizzi possibili per account;

Il coupon terminerà il prossimo 31 dicembre;

Sarà valido soltanto su prodotti selezionati;

Sconto massimo di 50€.

La pagina di prodotti selezionata dallo store per l’occasione è piuttosto vasta, tuttavia abbiamo selezionato alcune tra le migliori offerte che comprendono – appunto – Redmi Note 9S, alcuni aspirapolvere Xiaomi come la Dreame V9 e tanto altro. Di seguito troverete tutti i prodotti idonei all’applicazione del coupon. Ricordiamo che per ottenere lo sconto dovrete applicare il coupon PITAPAON in fase di check out.

N.B. I prezzi indicati in basso sono ancora da scontare del 10%

Interessati a queste ed altre offerte in tempo reale dalla piattaforma eBay? Ecco il nostro canale Telegram dedicato a cui potrete accedere semplicemente cliccando in basso.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla Cina!

⭐️ Se hai fame di notizie, segui GizChina su Google News: clicca sulla stellina per inserirci nei preferiti .