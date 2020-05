Confronto POCO F2 Pro vs Realme X2 Pro: il risultato potrebbe stupirvi!

Continuiamo con la carrellata di confronti riguardanti POCO F2 Pro (vedi qui la recensione) ed altri importanti smartphone che, sotto il profilo del rapporto qualità-prezzo, hanno ancora qualcosa da dire. Oggi, in particolare, analizzeremo le differenze tra questo device e Realme X2 Pro (vedi qui la recensione). Quest'ultimo, infatti, è uscito sul mercato già divesrso tempo fa, dotandosi di un comparto tecnico di tutto rispetto, pur ad un prezzo piuttosto contenuto. Quale dei due avrà la meglio? Realme X2 Pro, nonostante il SoC Snapdragon 855+ di cui è dotato, riuscirà a tenere il passo di POCO F2 Pro? Vediamolo meglio all'interno di questo confronto.

POCO F2 Pro vs Realme X2 Pro: quali sono le differenze?

Costruzione & Sblocco

POCO F2 Pro : 163.3 x 75.4 x 8.9 mm – 218 g

: 163.3 x 75.4 x 8.9 mm – 218 g Realme X2 Pro: 161 x 75,7 x 8,7 mm – 199 g

Nonostante tutte le similitudini che possiamo trovare in tantissimi top di gamma attualmente in commercio, questi due smartphone sono abbastanza diversi tra loro. Dal punto di vista estetico, infatti, POCO F2 Pro mostra un comparto fotografico posteriore leggermente più particolare, che sicuramente si differenzia maggiormente da quello mostrato su Realme X2 Pro. Anche le due diverse superfici della scocca posteriore raccontano storie differenti, sebbene entrambe siano comunque molto curate. Se dovessi scegliere tra i due, dunque, mi fionderei su F2 Pro, che mostra un look sicuramente più originale.

Questi due dispositivi, come vediamo anche dai dati esposti sopra, non differiscono molto dal punto di vista delle dimensioni. Realme X2 Pro pesa leggermente meno e questo, dunque, potrebbe avere una certa rilevanza nell'utilizzo quotidiano. Credo, però, che alla fine sia anche questione di abitudine, anche se i circa 220 grammi di POCO F2 Pro non sono assolutamente pochi. Sicuramente non siamo di fronte a due smartphone da poter utilizzare tranquillamente con una sola mano. Non stiamo, poi, a raccontarvi tutte le varie caratteristiche, che potete trovare nelle singole recensioni complete. Voglio solo ricordarvi come su entrambi i modelli sia presente, tra le altre cose, il jack audio da 3,5 mm.

Dando un'occhiata ai sistemi di sblocco, su questi due smartphone troviamo i medesimi metodi: sensore d'impronte sotto il display e face unlock. Mi sarei aspettato una velocità maggiore su POCO F2 Pro, sempre in riferimento al sensore biometrico, ma questo in realtà è solo leggermente più veloce rispetto a quello montato su Realme X2 Pro. Quest'ultimo, infatti, non mostra prestazioni nettamente inferiori da questo punto di vista. Vale un diverso discorso, poi, con il face unlock. Entrambi sfruttano un riconoscimento facciale in 2D, servendosi della fotocamera frontale, che ovviamente risulta più veloce su Realme X2 Pro. Vi ricordo, però, che in quanto a sicurezza non è consigliabile sfruttare questo tipo di sblocco.

Dal punto di vista delle colorazioni, troviamo una più ampia scelta nel caso di POCO. Realme X2 Pro sembra che al momento, invece, sia disponibile nella sola colorazione Lunar White, perlomeno qui in Italia.

Display

POCO F2 Pro : Super AMOLED 6.67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) – 395 PPI – 20:9 – Gorilla Glass 5

: Super AMOLED 6.67″ Full HD+ (2400 x 1080 pixel) – 395 PPI – 20:9 – Gorilla Glass 5 Realme X2 Pro: Super AMOLED 6,5” Full HD+ (2400 x 1080 pixel) – 402 PPI – Gorilla Glass 5

Dando un'occhiata al design della parte frontale, troviamo alcune sostanziali differenze. Con POCO F2 Pro potremo godere di uno schermo completamente privo di notch, con cornici davvero molto ridotte. Su Realme X2 Pro, invece, il display è caratterizzato dalla presenza di un notch a goccia e di bordi leggermente più pronunciati, che comunque non ne inficiano l'esperienza quotidiana. Sicuramente il prodotto costruito da POCO offre un colpo d'occhio migliore.

Va considerato che, anche in questo caso, F2 Pro deve scontrarsi con uno smartphone che possiede un refresh rate più elevato. Arriviamo fino ai 90Hz su Realme X2 Pro, che quindi può contare su una maggior immediatezza nei movimenti e nell'interfaccia. Non cambia poi molto, invece, in merito ai colori restituiti da questi due pannelli. Entrambi restituiscono colori brillanti, dotati di un ottimo contrasto, che comunque possono essere modificati all'interno delle impostazioni del display.

Hardware & Software

POCO F2 Pro : Snapdragon 865 – 7 nm – Adreno 650 – 6/8 GB RAM LPDDR4X/LPDDR5 – 128/256 GB UFS 3.0/3.1

: Snapdragon 865 – 7 nm – Adreno 650 – 6/8 GB RAM LPDDR4X/LPDDR5 – 128/256 GB UFS 3.0/3.1 Realme X2 Pro: Snapdragon 855+ – 7 nm – Adreno 640 – 6/8/12 GB RAM LPDDR4X – 64/128/256 GB UFS 2.1/3.0

Non possiamo negare che vi siano differenze sostanziali fra questi due sistemi. Se diamo un'occhiata ai periodi di rilascio sul mercato di questi due smartphone, notiamo come Realme X2 Pro sia uscito molto prima di POCO F2 Pro. Su quest'ultimo prodotto, dunque, troviamo un hardware migliore sotto ogni aspetto, a partire proprio dal SoC. Non c'è paragone, poi, anche a livello di memorie, in quanto su X2 Pro si parte da 64GB (UFS 2.1) mentre su POCO F2 Pro partiamo da 128GB (UFS 3.0), con tutto ciò che ne consegue a livello di performance.

Vi lasciamo qui sotto i benchmark di POCO F2 Pro:

Qui, invece, avrete modo di dare un'occhiata ai benchmark di Realme X2 Pro:

All'interno di ambedue gli smartphone, comunque, troviamo un sistema di raffreddamento inserito nella scocca per tenere a bada le temperature. Niente ventoline o sistemi particolari, ma solo una camera di vapore ed una heatpipe in rame.

Andando più in profondità nel software, troviamo due soluzioni completamente differenti. Da un lato, infatti, troviamo la MIUI con POCO Launcher 2.0, mentre dall'altro abbiamo la Realme UI. Sono due filosofie tanto diverse quanto simili, perché il livello di personalizzazione è davvero molto ampio su entrambi i software e, tra l'altro, non mancano le opzioni aggiuntive tipiche di Android 10. Non mancano, quindi, il Tema Scuro, l'app drawer e così via. Credo, dunque, che la preferenza per l'uno o per l'altro sistema sia semplicemente un gusto personale. Molti, però, potrebbero essere attratti dalla soluzione di Xiaomi, soprattutto lato aggiornamenti. Nel corso di questi anni, infatti, il brand ha sempre seguito molto anche i modelli più datati, dando prova di non voler abbandonare così facilmente i propri utenti. Sotto questo aspetto Realme ha ancora molto da dimostrare.

Nella galleria di seguito vi lasciamo ad una carrellata della Realme UI:

Di seguito, invece, troverete diverse immagini della MIUI personalizzata per POCO:

Fotocamera

POCO F2 Pro Posteriore: 64+5+13+2 MP – f/1.89-2.4-2.2-2.4 – 1/1.72″ – 0.8-?-1.12-1.75 µm – autofocus PDAF – grandangolo 123° – teleobiettivo/macro 50 mm – ToF Frontale: 20 MP – 0.8 µm

Realme X2 Pro

Posteriore: 64+8+13+2 MP – f/1.8-2.2-2.5-2.4 – 1/1.72″ – autofocus PDAF – grandangolo 115° – teleobiettivo – ToF Frontale: 16 MP



Diciamo che sotto questo aspetto i due smartphone non differiscono troppo, per diversi motivi. Alcune informazioni su Realme X2 Pro, purtroppo, sono a noi sconosciute, ma già da quello che possediamo è chiaro come questo device si difenda piuttosto bene, almeno sulla carta. Malgrado questo, il grandangolo ha un campo di visione minore rispetto a POCO F2 Pro e la selfie camera presenta un sensore leggermente inferiore in termini di risoluzione.

Qui di seguito trovate una comparativa tra Realme X50 Pro e Poco F2 Pro:

Connettività & Audio

POCO F2 Pro : dual SIM 4G+ / 5G – Wi-Fi 6 Dual Band – Bluetooth 5.1 – NFC – Dual Frequency GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou – USB Type-C – jack audio – sensore IR

: dual SIM 4G+ / 5G – Wi-Fi 6 Dual Band – Bluetooth 5.1 – NFC – Dual Frequency GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou – USB Type-C – jack audio – sensore IR Realme X2 Pro: dual SIM 4G+ – Wi-Fi Dual Band – Bluetooth 5.0 – NFC – Dual Frequency GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou – USB Type-C – jack audio

Qui la differenza è sostanziale. Con il SoC Snapdragon 855+ che viene montato su Realme X2 Pro non è possibile viaggiare in 5G, dato che manca proprio il modem preposto a questa rete. Non avrete alcun problema, invece, su POCO F2 Pro che può contare sull'ultima tecnologia a riguardo, grazie allo Snapdragon X55 integrato all'interno del chipset. Altre differenze, poi, riguardano il Bluetooth 5.0 di Realme X2 Pro, la mancanza del Wi-Fi 6 e del sensore IR, tutte caratteristiche che potrebbero far propendere per l'acquisto del POCO F2 Pro.

Nonostante tutto, sullo smartphone prodotto da Realme abbiamo un audio stereo, che sfrutta un secondo altoparlante posizionato sotto la capsula auricolare. Questo sistema, dunque, è compatibile con la tecnologia Dolby Atmos e Hi-Res Audio, restituendo una qualità migliore.

Autonomia

POCO F2 Pro : 4.700 mAh – ricarica 33W

: 4.700 mAh – ricarica 33W Realme X2 Pro: 4.000 mAh – ricarica 50W

Concludiamo la disamina della scheda tecnica parlando di batteria, sulla carta a vantaggio di POCO F2 Pro, dotato di un amperaggio maggiore. Questo garantisce un'ottima autonomia, che rimane comunque leggermente inferiore a quella mostrata da POCO F2 Pro. Molto probabilmente la Realme UI, su questo smartphone, è particolarmente ottimizzata, tanto da garantire fino a 8 ore di schermo acceso su una base di 18 ore di utilizzo continuo.

Grazie alla Super VOOC di Realme, questo X2 Pro può passare dal 10 al 100% in soli 30 minuti, sfruttando tutti i 50W dell'alimentatore fornito in confezione.

Disponibilità & Prezzo

Vi lascio di seguito i prezzi di listino di questi due prodotti:

POCO F2 Pro 6/128 GB: 499€ 8/256 GB: 599€

Realme X2 Pro

6/64 GB: 449,99€ 8/128 GB: 499.99€ 12/256 GB: 549.99€



Se ci riferiamo a questi prezzi, notiamo come i due smartphone non siano poi troppo distanti. Dobbiamo considerare, però, che entrambi hanno già subito un ribassamento di queste cifre, ben maggiore su Realme X2 Pro. Talvolta, infatti, è stato possibile trovare questo smartphone anche a meno di 400 euro. POCO F2 Pro, poi, ha raggiunto anche i 549,90 euro sul sito ufficiale, quindi nei prossimi mesi sicuramente subirà un ulteriore ribasso.

