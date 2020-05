Nelle scorse ore la compagnia cinese ha finalmente dato il via al rilascio della nuova OxygenOS 10 stabile per OnePlus 5 e 5T. Nonostante il clima di gaudio generale, alcuni utenti lamentano l'introduzione delle nuove gesture di Android 10, che vanno a sostituire le precedenti di OP, portate per la prima volta con la Open Beta 5/3 basata su Oreo. Le vecchie gesture vi mancano già? Volete sapere come ripristinare le gesture a schermo intero su OnePlus 5 e 5T dopo l'aggiornamento ad Android 10 stabile? Per fortuna è ancora possibile utilizzare la feature, tramite alcuni semplici passaggi.

OnePlus 5 e 5T: ecco come ripristinare le gesture a schermo intero dopo l'aggiornamento ad Android 10 Stabile

Grazie ad uno dei developer di XDA è possibile continuare ad utilizzare le gesture precedenti. In realtà, nonostante l'arrivo di quelle di Android 10, queste sono ancora presenti all'interno del firmware e sono funzionanti: semplicemente sono state nascoste! Tuttavia l'opzione dedicata non è visibile a livello di sistema. Allora, come fare per ripristinare le gesture a schermo intero su OnePlus 5 e 5T dopo l'aggiornamento ad Android 10?

Il primo passaggio è quello di scaricare l'app SetEdit, disponibile gratis nel Play Store tramite il pulsante in fondo all'articolo. Non avrete bisogno di avere i permessi di root attivi, quindi niente paura. Di seguito trovate i vari passaggi:

installate SetEdit ed aprite l'app;

scegliete System Tab ;

; cercate la voce op_gesture_button_side_enabled ;

; impostate il valore 0.

Al contrario, per tornare alle gesture di Android 10 basterà seguire la medesima procedura impostando il valore 1. Per quanto riguarda il funzionamento delle gesture di OnePlus, basterà scorrere verso l'alto dalla parte inferiore sinistra/destra dello schermo per tornare Indietro; la Home è raggiungibile con uno swipe dal basso verso l'alto (al centro del pannello) mentre per le App Recenti dovrete effettuare uno swipe prolungato verso l'alto (sempre al centro).

Come anticipato poco sopra, in basso trovare il link al download di SetEdit, direttamente tramite il Play Store di Google. Si tratta di un'app gratuita e non richiede i permessi di root per la procedura che andrete a svolgere.

