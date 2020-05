Come installare la recovery TWRP ufficiale su Xiaomi Mi 8 SE

Da un po' di tempo non si sente parlare dello Xiaomi Mi 8 SE, nonostante il mid-range della compagnia di Lei Jun sia un dispositivo dotato di una certa vivacità in ambito modding (come riportato anche dallo stesso team di XDA). Ora le cose tornano a farsi ancora più interessante grazie al supporto di TeamWin: volete sapere come installare la recovery TWRP ufficiale a bordo del vostro Xiaomi Mi 8 SE? Allora ecco tutti i dettagli e la procedura completa!

Xiaomi Mi 8 SE: come installare la recovery TWRP ufficiale

La recovery TWRP ufficiale dedicata allo Xiaomi Mi 8 SE – di cui qui trovate la nostra recensione – è disponibile al download tramite il portale di TeamWin, a questa pagina. Se siete interessati allo sblocco del bootloader, vi rimandiamo invece alla nostra guida dedicata. Per quanto riguarda i prerequisiti, sarà necessario avere a disposizione un PC Windows con ADB e Fastboot, più un cavo USB per collegare lo smartphone al terminale. E mi raccomando: la batteria dovrà essere almeno al 75%!

Ma ora bando alle ciance e vediamo come installare la TWRP ufficiale sullo Xiaomi Mi 8 SE.

IMPORTANTE: la procedura descritta presenta operazioni complesse che, se eseguite in maniera scorretta, potrebbero danneggiare il vostro device. Si consiglia l’esecuzione solo da utenti che abbiano maturato una buona esperienza in ambito modding. Lo staff di GizChina.it non si riterrà responsabile per eventuali danni al dispositivo. Si consiglia di effettuare un backup durante queste operazioni, in modo di non incorrere nella perdita di dati.

Installare la TWRP ufficiale

Per prima cosa scaricate la custom recovery TWRP da questo link e rinominatela semplicemente in twrp.img. Scaricate ed installate ADB tramite SDK Platform Tools presente qui. Ovviamente dovrete avere i driver corretti installati sul PC: nel caso ne siate sprovvisti, TeamWin offre una serie di soluzioni tramite la pagina dedicata alla recovery (qui, sotto la voce Fastboot Install Method). Una effettuato il download, spostate il file twrp.img nella cartella di ADB presente sul vostro PC (a regola “C:\adb“).

Attivate le opzioni sviluppatore sul vostro smartphone e abilitare il Debug USB; Collegate lo smartphone al PC; Nella cartella “adb” tenete premuto il tasto Shift, cliccate col tasto destro del mouse e selezionate “Apri finestra PowerShell qui” oppure “Apri una finestra di comando qui” (a seconda di quale versione di Windows avete); Dalla riga di comando inserire adb reboot bootloader per entrare nella modalità Fastboot; Scrivete fastboot flash recovery twrp.img per avviare l'installazione della TWRP; Terminata l'installazione, scrivete fastboot reboot, dopodiché premete Tasto Power + Volume Down per entrare nella recovery; Una volta nella TWRP, selezionate “Wipe” ed eseguite wipe dalvik e wipe cache.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu