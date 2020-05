Come installare l’Always-On Display su OnePlus | Root

Dopo un'attesa che sembrava infinita, la compagnia cinese ha pubblicato la roadmap ufficiale in merito all'arrivo dell'Always-On Display a bordo dei proprio modelli. La fase di test comincerà ad Agosto, ma ci sarà da attendere almeno un paio di mesi prima di poter vedere questa feature disponibile per tutti. Non ne potete di attendere ancora e volete sapere come installare l'Always-On Display sul vostro smartphone OnePlus? Allora ecco come fare grazie ad OPAodMod, disponibile tramite i permessi di root.

OnePlus: ecco come fare per installare l'Always-On Display con OPAodMod

Com'è facile intuire, si tratta di un modulo Xposed: ecco il motivo per cui il prerequisito più importante è proprio quello dei già citati permessi di root. Similmente ad altri software precedenti, OPAodMod permette di sfruttare l'Always-On Display in stile Google Pixel. Tuttavia si tratta di una release recente, con tante personalizzazioni, che di certo rappresenta un buon modo per usufruire di questa funzionalità prima dell'arrivo della sua incarnazione ufficiale.

Il modulo in questione è compatibile con i dispositivi OnePlus che utilizzano sia OxygenOS che HydrogenOS. Inoltre è possibile impostare vari layout per l'orologio, insieme alle impostazioni dedicate alle notifiche, meteo, sveglia e riproduzione musicale. Quindi, come fare per installare l'Always-On Display sul vostro smartphone OnePlus?

Se avete Xposed installato (e quindi il bootloader sbloccato e l'accesso ai permessi di root), non dovrete far altro che installare la mod dedicata. Gli unici requisiti aggiuntivi sono la presenza di Riru Core e EdXposed Canary (o TaiChi). Per tutti i dettagli e la procedura, vi rimandiamo al thread dedicato presente su XDA, con tutti i dettagli del caso.

