Finanziamento Cofidis su Amazon: come funziona CreditLine su Smart TV Xiaomi, Huawei e Realme

Arriva su Amazon.it una nuova modalità di pagamento che permetterà a tutti gli utenti rateizzare gli acquisti sullo store in diverse tranche, fino a 24 mesi. La nuova funzionalità potrà essere utilizzata su importi variabili da 100€ a 1500€, anche su prodotti tra i più amati come le nuovissime smart TV Xiaomi, Huawei P30 Pro, iPhone ed altri prodotti ancora. Vediamo più da vicino come funziona il finanziamento Cofidis su Amazon.

Cofidis ed Amazon: come funziona il finanziamento e domande frequenti

Grazie alla nuova funzionalità disponibile su Amazon avrete la possibilità di accedere al finanziamento Cofidis fino a 24 mesi per rateizzare con interessi bassi gran parte dei prodotti di tecnologia, e non solo. Partiamo dal presupposto che la funzione è in fase di roll out e quindi non è disponibile (ancora) su tutti gli account e potrete scoprire se siete adibiti al finanziamento semplicemente cliccando sui prodotti suggeriti.

Detto ciò, sarà possibile accedere al finanziamento CreditLine su Amazon in pochi passaggi: basterà aggiungere al carrello i prodotti idonei sullo store, per un importo totale compreso tra 100€ e 1500€. Durante il processo d'acquisto dovrete selezionare CreditLine come metodo di pagamento e sarete reindirizzati al sito web di Cofidis. A questo punto dovrete completare la domanda di apertura di credito online con Cofidis ed inserire i dati richiesti: riceverete subito risposta. Una volta ricevuta approvazione da Cofidis l'importo dovuto sarà addebitato sul conto corrente in rate mensili.

Quando si inizieranno a pagare le rate per l'acquisto con finanziamento su Amazon?

La prima rata Amazon sarà addebitata il primo giorno di ogni mese e dopo che siano passati almeno 25 giorni dalla data di spedizione del prodotto.

In quante rate si può suddividere il finanziamento CreditLine?

Cofidis permette di scegliere diverse soluzioni: potrete pagare il vostro prodotto dal valore tra i 100 ed i 1500€ in 3, 5, 6, 10, 12, 18 o 24 rate mensili.

Quali prodotti posso acquistare con metodo CreditLine su Amazon?

CreditLine non è disponibile per ordini che contengono Buoni Regalo, prodotti digitali, prodotti in prevendita, fuori stock ed abbonamenti.

Smart TV Xiaomi, Smartphone Huawei e Realme acquistabili con finanziamento Amazon

Come abbiamo accennato, sono molti i prodotti disponibili all'acquisto con la nuova modalità: tra i tanti che abbiamo potuto constatare personalmente ci sono, appunto, le nuove Smart TV Xiaomi, Huawei P30 Pro e diversi smartphone Realme. In basso troverete i link all'acquisto che vi permetteranno di capire anche se siete idonei al finanziamento CreditLine.

Smart TV Xiaomi

Come funziona il reso dei prodotti acquistati con finanziamento su Amazon.it

Gli articoli potranno essere restituiti in conformità con le politiche di reso Amazon. Nel caso in cui il finanziamento si basi su un ordine multiplo e ci sia il reso soltanto di un prodotto, l'importo sarà ricalcolato in base ai prodotti che abbiamo tenuto con noi.

Come usare il finanziamento CreditLine su Amazon

Per utilizzare il finanziamento CreditLine su Amazon dovrete cambiare metodo di pagamento in fase di check out. Come detto, però, è possibile che non tutti siano idonei alla procedura.

