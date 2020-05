Come abbiamo potuto constatare di recente, nelle ultime ore il colosso cinese ha dato il via al rilascio di Smart Charge e Assistant a bordo di alcuni modelli precedenti, sia del brand che a marchio Honor. Volete sapere come fare per attivare la nuova funzione Huawei Smart Charge? Niente paura: bastano solo un paio di passaggi!

Huawei Smart Charge: come attivare la funzione sugli smartphone supportati

Che cos'è Huawei Smart Charge?

Cominciamo col rispondere alla domanda più importante: che cos'è Huawei Smart Charge? La funzionalità è una delle novità proprietarie introdotte dalla casa cinese a bordo dei suoi smartphone equipaggiati con EMUI 9.1 o superiore e si prepara a debuttare ad un numero sempre maggiore di dispositivi. Il suo scopo principale è quello di preservare la salute della batteria adattandosi alla propria routine di ricarica.

Attivando questa feature tramite l'apposita impostazione, la ricarica verrà gestita in modo intelligente e in alcune circostanze verrà messa in pausa per rallentare il raggiungimento della soglia del 100% quando ritenuto necessario. Volete saperne di più? Qui trovate tutti i dettagli.

Come attivare la nuova funzione

Abbiamo già anticipato che in queste ore la feature è in rilascio a bordo di una serie di modelli del brand, ma purtroppo non è ancora disponibile una lista completa. Avete aggiornato il vostro smartphone Huawei/Honor alla versione più recente e non sapete come attivare Smart Charge? Niente di più semplice: come mostrato nelle immagini in alto non dovrete far altro che accedere alle Impostazioni e Batteria. Qui, in fondo alla pagina troverete la voce Altre impostazioni batteria; cliccate e nella nuova schermata troverete la funzione Smart Charge ad attendervi.

Il vostro dispositivo ha già ricevuto questa novità? Se la risposta è affermativa, fatecelo sapere nei commenti insieme al modello!

