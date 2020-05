ColorOS 7: smartphone supportati e data di uscita in Italia

Dopo il rilascio della roadmap per quanto riguarda i modelli cinesi, OPPO torna a parlare della ColorOS 7, stavolta della sua incarnazione Global, svelando gli smartphone supportati e il periodo di rilascio per i vari paesi europei, Italia compresa.

OPPO annuncia gli smartphone supportati e il periodo di uscita della nuova ColorOS 7 in Europa e in Italia

Good news for our users in Europe: #ColorOS7 + #Android10 Official Version Plan is here. Find the system update information below!

A brand new experience awaits. Thank you for your patience and support!📱

How to apply👉🏻 Setting>Software Update

Tramite un post sui canali social ufficiali, OPPO ha confermato la roadmap dell'aggiornamento alla ColorOS 7 Global per gli smartphone in Europa e in Italia. Di seguito, per facilitare la lettura da parte dei nostri utenti, abbiamo riportato solo la disponibilità per il mercato italiano, con il mese di rilascio e i nomi dei dispositivi interessati.

Maggio 2020 : RX17 Pro/R17 Pro, Find X (in rilascio),

Giugno 2020 : Reno 10x Zoom, Reno, Reno 5G, Reno Z,

Luglio 2020 : A5 2020, A9 2020, Reno 2, Reno 2 Z, R15 Pro

Agosto 2020: A91

Ovviamente l'aggiornamento arriverà nel corso del mese indicato in modo incrementale, raggiungendo a poco a poco tutte le unità interessate. Per “forzare” la ricerca dell'update entrate in Impostazioni e Aggiornamento Software, in modo da scoprire se il nuovo firmware è disponibile.

Per amor di precisione vi segnaliamo anche la conferma ufficiale da parte della divisione italiana di OPPO. In alto trovate la roadmap della ColorOS 7 e di Android 10, direttamente dall'azienda.

