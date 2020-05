OPPO conquista anche la classifica Antutu dei mid-range | Aprile 2020

Prima si è parlato di top di gamma, con gli smartphone al vertice in termini di performance offerte, ma il mercato necessita anche dei mid-range. Anche perché pure i medio di gamma sono ormai in grado di offrire prestazioni più che adeguate, grazie al fisiologico progresso tecnologico. Ce lo dimostra la classifica Antutu del mese di aprile 2020, con una top 10 che ci parla della fascia intermedia subito sotto ai prodotti di punta dei vari produttori in gioco.

OPPO Reno 3 5G è il più potente fra i non top di gamma, secondo Antutu

E come nel caso della classifica relativa ai top di gamma, anche qua vediamo che a guidare l'elenco c'è un terminale di casa OPPO. In prima posizione troviamo OPPO Reno 3 5G, ad oggi l'unico smartphone in circolazione a fregiarsi dell'utilizzo del Dimensity 1000L. Fa quasi strano vedere così un alto e con un certo distacco dal secondo un telefono con soluzione MediaTek, dato che storicamente si sono sempre dimostrati più modesti rispetto alla controparte Qualcomm.

Ed infatti il resto della lista non vede altri telefoni con SoC MediaTek, con un podio composto dalla new entry Honor 30S ed il già presente (ma in salita) Redmi K30 5G. Ancora più strano è vedere OPPO Reno 3 Pro 5G decisamente più in basso del suo modello standard, subito sopra ad un trio a stampo Kirin 810. Ecco la classifica aggiornata dei mid-range su Antutu:

OPPO Reno 3 5G Honor 30S Vivo S6 5G Redmi K30 5G Vivo X30 5G Vivo Z6 OPPO Reno 3 Pro 5G Honor 9X Pro Huawei Nova 6 SE Honor Play 4T Pro

