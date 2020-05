OPPO Find X2 Pro è sempre il migliore su Antutu | Aprile 2020

Puntuale come un orologio, allo scoccare di maggio arriva la classifica Antutu riferita allo scorso mese di aprile 2020. E come sempre, la graduatoria ci permette di avere una panoramica sugli smartphone più potenti che ci sono in circolazione. Inutile dire che la graduatoria vede una presenza pressoché totale di smartphone di derivazione prettamente cinese. Rispetto al precedente mese di marzo 2020 c'è qualche new entry di tutto rispetto.

La classifica Antutu di aprile 2020 ci rivela quali sono gli smartphone più potenti

Analizzando il vertice della classifica, apparentemente non ci sono grossi cambiamenti. A guidare il ranking c'è sempre OPPO Find X2 Pro, seguito dal suo “fratello” Find X2. Quello che cambia è uno spostamento, con Xiaomi Mi 10 Pro che scende di una posizione per far posto al nuovo iQOO Neo 3. Assieme ad esso subentra anche OPPO Ace 2, finendo per scalzare via dalla top 10 Black Shark 3 e Xiaomi Mi 10.

Inutile dire che stiamo parlando in ogni caso di smartphone basati sullo Snapdragon 865, pertanto a fare la differenza sono sottigliezze. Non soltanto i tagli di memoria, che giocano comunque un ruolo importante, ma anche la capacità di mantenere performance senza andare incontro al thermal throttling.

Alla luce degli ultimi cambiamenti, ecco come figura la classifica Antutu aggiornata:

OPPO Find X2 Pro OPPO Find X2 iQOO Neo 3 Xiaomi Mi 10 Pro OPPO Ace 2 Redmi K30 Pro iQOO 3 Realme X50 Pro 5G Vivo NEX 3S 5G Black Shark 3 Pro

