Con l'arrivo dell'estate tutti ci improvvisiamo fotografi e, per farlo al meglio, ci pensa GearBest con un'offerta davvero interessante. Si tratta dello sconto dello Cinepeer C11, gimbal a 3 assi, che solo per oggi scende a metà prezzo.

L'offerta sullo Cinepeer C11 durerà poco più di 24 ore

L'offerta targata GearBest è particolarmente interessante per tutti coloro che, pur non essendosi mai avvicinati al mondo dei gimbal, hanno il desiderio di provarne uno ad un prezzo contenuto, ma con risultati qualitativamente accettabili.

Grazie allo ZHIYUN C11, infatti, avrete la possibilità di controllare al meglio la stabilizzazione del vostro smartphone in diverse modalità, dai classici video fino alle panoramiche a 360°; il tutto sarà controllabile tramite la piccola plancia di comando presente sul manico.

Come detto, l'offerta presentata da GearBest è imperdibile dal momento che il prodotto in questione – solo per 24 ore – sarà in sconto al 50%. Così facendo avrete la possibilità di portarvi a casa un gimbal ben fatto, ad un prezzo più che contenuto. Inoltre, aggiungiamo che lo stesso è spedito dal magazzino europeo, quindi sarà recapitato in tempi brevi e senza alcun rischio di incorrere in dazi doganali.

