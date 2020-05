Mai come in questo periodo lavorare in mobilità è diventato prioritario e sempre più utenti sono in cerca di un notebook leggero ed affidabile. Tuttavia anche la categoria dei tablet PC non scherza: si tratta infatti di una soluzione perfetta da portare in giro con il minimo ingombro e gli utilizzi sono molteplici. Se state pensando ad un dispositivo di questo tipo, allora non perdere la nuova offerta di Banggood dedicata al tablet PC CHUWI UBook, in sconto con Coupon con tastiera e penna inclusi.

CHUWI UBook è in offerta su Banggood con tastiera e penna | Coupon

Il 2 in 1 della casa cinese si è guadagnato fin da subito l'attenzione degli appassionati grazie al rapporto qualità/prezzo. Il brand è ormai un nome noto quando si parla di terminali low budget ed il tablet PC CHUWI UBook non fa eccezione rispetto agli altri modelli dell'azienda. Il dispositivo è equipaggiato con un pannello IPS da 11.6 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel) ed è mosso dal processore Intel N4100. Lato memorie abbiamo 8 GB di RAM e uno storage SSD da 256 GB. Ovviamente si tratta di una soluzione con Windows 10, dotata del supporto agli stilo fino a 1024 livelli, un peso di 810 grammi e tante porte disponibili.

Il tablet PC CHUWI UBook è in offerta sullo store Banggood grazie al Coupon dedicato. Insieme al terminale riceverete in regalo anche la tastiera dedicata ed uno stilo, in modo da poter utilizzare il dispositivo a pieno regime e senza alcuna limitazione. In basso trovate il link all'acquisto, insieme al codice sconto da utilizzare.

