Nonostante solo poco tempo fa la casa cinese abbia svelato il suo nuovo PC desktop ultra compatto, CHUWI LarkBox ha ricevuto un bel po' di attenzioni da parte degli appassionati. Come svelato dal brand si tratta del mini PC 4K più piccolo al mondo e ora finalmente sappiamo quale sarà il suo prezzo di vendita. Le novità non finiscono qui e CHUWI ha annunciato un upgrade per quanto riguarda il processore a bordo.

CHUWI LarkBox cambia processore: ecco la nuova soluzione per il mini PC

Il mini PC CHUWI LarkBox avrebbe dovuto montare il processore Intel N4100, una soluzione di fascia entry level spesso avvistata sui vari notebook cinesi più abbordabili. Visto l'interesse degli utenti verso il mini PC 4K, l'azienda ha pensato di sostituire il processore con una nuova soluzione: l'Intel Celeron J4115. Questo cambio dell'ultimo momento consentirà di avere performance migliori rispetto alla serie N.

CHUWI LarkBox arriverà su Indiegogo a partire dal 23 giugno, al prezzo di 169$ (circa 151€ al cambio attuale). Effettuando l'iscrizione alla pagina presente sulla piattaforma di crowdfunding – la trovate qui – sarà possibile ricevere uno sconto sull'acquisto del mini PC, quando debutterà.

Tornando alle specifiche del terminale, il processore J4115 pè in grado di raggiungere i 2.5 GHz ed offre un TDP (Thermal Design Power) da 10W (rispetto ai 6W dell'N4100): aumentare il valore TDP permette di migliorare le performance ad alte frequenze. Come abbiamo visto anche nel teardown, CHUWI LarkBox presenta una ventola di raffreddamento, insieme ad una copertura in rame. Le immagini in alto mostrano i vari benchmark del dispositivo, con CPU-Z, Geekbench 4 e Cinebench R15.

Il mini PC 4K più piccolo di sempre

La nuova soluzione di CHUWI misura 61 x 61 x 43 mm: insomma, si tratta di un mini PC in grado di stare sul palmo della mano. Il processore J4115 è accompagnato da 6 GB di RAM e fino ad 1 TB di storage SSD. Sono presenti 2 porte USB-A, Type-C, HDMI, un ingresso mini-jack da 3.5 mm, il supporto al Bluetooth 5.0 ed il Wi-Fi.

