CHUWI LarkBox teardown: il mini PC 4K più piccolo al mondo mostra i suoi segreti

Verso fine Aprile la compagnia cinese ha presentato il suo mini PC 4K CHUWI LarkBox, una soluzione talmente piccola da stare senza alcun problema sul palmo della mano. Nonostante le dimensioni ultra contenute, il terminale presenta specifiche degne di un notebook di fascia budget, con il processore Intel N4100, 6 GB di RAM LPDDR4 e 128 GB di SSD. Tutto incluso all'interno di un corpo delle dimensioni di una mela! Ma andiamo a scoprire più da vicino questo mini PC grazie ad una serie di immagini teardown.

CHUWI LarkBox smontato: ecco com'è fatto il mini PC 4K più piccolo al mondo

Come si evince anche nell'immagine in copertina sono bastati semplicemente due cacciavite per aprire il corpo di CHUWI LarkBox. Il dispositivo viene messo a confronto con iPhone XS per rendere ancora più evidenti le dimensioni ultra compatte (e si vede!). Dopo aver rimosso la scocca inferiore è possibile accedere ad una sezione dove sono presenti due porte USB-A, il mini-jack per le cuffie, lo slot microSD e l'ingresso per la ricarica.

Continuando a scavare all'interno del nostro piccolo terminale si accede alla scheda madre su cui sono presenti il processore N4100 con grafica Intel UHD Graphics 600 ed i 6 GB di RAM. Il viaggio all'interno di CHUWI LarkBox continua con la sezione contenente la porta HDMI, un ingresso USB Type-C, il chip wireless Intel AC9461 e la memoria SSD da 128 GB.

Per concludere troviamo la ventola di raffreddamento (in formato mini e silenziosa, con una rumorosità minore di 20 dB) ed una copertura in rame che contribuisce alla dissipazione del calore. Sperando che abbiate gradito questa panoramica dei componenti del nuovo mini PC 4K, vi rimandiamo – per maggiori dettagli – alla pagina ufficiale dedicata a LarkBox.

