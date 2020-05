Se nelle scorse settimane vi siete persi l'offerta dedicata a CHUWI HeroBook Pro, niente paura! Il notebook low budget (ma che non si fa mancare proprio nulla) torna disponibile in sconto su Banggood, ad un prezzo accessibile. Siete in cerca di un terminale economico e conveniente, magari caratterizzato da un look elegante e sobrio? Allora date un'occhiata al notebook di CHUWI!

CHUWI HeroBook Pro è disponibile in sconto con Coupon su Banggood

Per chi ancora non conoscesse il terminale della casa cinese, CHUWI HeroBook Pro è la versione migliorata del modello HeroBook (recensito qui), equipaggiato con CPU, RAM ed SSD più performanti rispetto alla versione standard. Il notebook monta un processore Intel N4000, accompagnato da 8 GB di RAM LPDDR4 e 256 GB di storage SSD; il display è un'unità IPS da 14.1″ Full HD mentre in termini di portabilità, il dispositivo arriva con un peso di appena 1.39 Kg (ed un case in metallo).

In basso trovate il link all'acquisto direttamente dallo store Banggood, insieme al Coupon da utilizzare per beneficiare dello sconto.

