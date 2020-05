CHUWI presenta CoreBox i5, il nuovo PC Desktop ultracompatto

Ci stiamo ancora riprendendo dal piccolissimo LarkBox, ma l'instancabile CHUWI è già pronta a fare il bis con un nuovo mini PC Desktop dalle dimensioni compatte e realizzato con un elegante corpo in metallo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sulle specifiche di CHUWI CoreBox i5, ennesimo terminale che promette prestazioni di tutto rispetto ad un prezzo vantaggioso (com'è ormai tradizione per la casa cinese).

CHUWI CoreBox i5: design e specifiche del nuovo mini PC Desktop

A differenza del già citato LarkBox, a questo giro le dimensioni aumentano ma si rimane sempre nel campo dei mini PC Desktop. Infatti, CHUWI CoreBox 5i occupa un volume di appena 2L e si presenta con un look elegante e raffinato fin dal primo impatto. Si tratta di una soluzione che si sposa perfettamente a qualsiasi ambiente (può essere posizionato sia in verticale che in orizzontale) e che occupa uno spazio contenuto, lasciando la postazione libera da ingombri.

In termini di specifiche, CoreBox i5 monta un processore Intel Core i5 5257U (con una frequenza Turbo Boost di 3.1 GHz), accompagnata da una scheda grafica Iris Graphics 6100, soluzione che offre la decodifica di contenuti in 4K e che si adatta senza problemi a vari lavori grafici. Il tutto è accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage SSD espandibili tramite supporto M.2.

L'immagine in alto si focalizza sulla connettività di CHUWI CoreBox i5, che offre due porte HDMI (per collegare due monitor insieme, ad esempio), ingressi mini-jack per cuffie e microfono, 4 porte USB 3.0 ed un ingresso Ethernet. Presente all'appello anche il Wi-Fi Dual Band.

Per maggiori dettagli sul terminale vi rimandiamo – come si consueto – alla pagina dedicata presente sul portante ufficiale di CHUWI, in attesa di saperne di più su prezzo e disponibilità.

