Troppo spesso decidiamo di risparmiare sugli accessori secondari per i nostri smartphone, questo perché si preferisce contenere la spesa quando i prodotti non hanno una valenza fondamentale per il funzionamento dei dispositivi. Questa, però, si rivela non di rado una valutazione errata. Proprio per questo vi segnaliamo oggi un'offerta che potrebbe tornarvi utile: il cavo USB Type-C Cabletime in sconto grazie al coupon dedicato.

Cabletime: il cavo USB Type-C con supporto Quick Charge 4.0 è in offerta a 2€ con coupon

Grazie all'iniziativa dello store su AliExpress avrete la possibilità di acquistare il cavo Cabletime, compatibile con Quick Charge 4.0 e ricarica rapida da 60W, a circa 2€. Inoltre avrete la possibilità di scegliere due lunghezze, tra 1 metro e 2 metri.

Oltre al supporto alla ricarica rapida da 60W, il cavo Cabletime offre un'ottima qualità costruttiva, data dall'uso di zinco e TPE rivestiti da un filo intrecciato di nylon. Il prodotto in questione potrà essere utilizzato per alimentare i più vari dispositivi: dai tablet agli smartphone, fino ai notebook di ogni genere. Per acquistarlo al prezzo indicato non dovrete far altro che applicare il coupon in fase di check out.

