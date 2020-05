Monopattino elettrico Xiaomi: miglior prezzo ed offerte con bonus fino a 500€

Nel corso degli anni molti utenti si sono avvicinati ai prodotti di casa Xiaomi e, tra gli altri, a destare particolare attenzione sono stati proprio i monopattini. Con l'arrivo del bonus mobilità di 500€, erogato dal governo per incentivare la smart mobility, l'acquisto dei monopattini elettrici Xiaomi è diventato (praticamente) un obbligo. In questa breve guida all'acquisto, oltre che a spiegare le modalità di accesso al bonus di 500€, vi mostreremo anche il miglior prezzo e le offerte per i monopattini elettrici.

Bonus monopattino elettrico: risparmia fino a 500€ sugli scooter Xiaomi

A chi è rivolto il bonus monopattino da 500€ che permetterà di risparmiare il 60% sul totale della spesa? L'incentivo è rivolto a tutti i cittadini residenti in comuni con 50.000 abitanti o più. Le modalità di erogazione sono multiple e per ora non perfettamente definite, tuttavia già da oggi è possibile acquistare monopattini sia nei negozi fisici che online e risparmiare il 60%, fino a 500€. Sul portale ufficiale del ministero sono accessibili le informazioni aggiornate in merito.

Ad ora, però, l'informazione rilevante in tal senso riguarda la modalità di concessione del buono: vi basterà conservare la fattura dell'acquisto per poterla poi caricare sul portale (accedendo con lo SPID) e richiedere il rimborso.

Abbiamo quindi pensato di stillare un vademecum, una guida all'acquisto di tutte le offerte sui monopattini elettrici Xiaomi presenti in negozi convenzionati come Unieuro, MediaWorld ed Amazon che vi permetteranno di ricevere lo sgravio sull'acquisto.

L'iniziativa governativa va quindi ad accontentare tutti coloro che in questi mesi hanno desiderato acquistare uno degli ambitissimi segway Xiaomi: bando alle ciance però, non ci resta che scoprire le offerte dei singoli store.

Bonus 500€: migliori offerte Unieuro per monopattini elettrici Xiaomi

Trovare le offerte più convenienti ed il miglior prezzo per l'acquisto del monopattino elettrico Xiaomi, sopratutto in questo periodo di forte richiesta, risulta essere un compito arduo, tuttavia lo sconto del 60% sul prezzo rimane comunque un incentivo di tutto rispetto per permettervi di prendere la decisione di acquistare il nuovo segway.

Tra le tantissime offerte Unieuro rappresenta senz'altro un punto di riferimento, grazie anche ai codici sconto frequenti applicabili sullo store.

Xiaomi Mi Electric Scooter a 159€;

Ninebot by Segway ES1 a 151€;

Xiaomi Mi Electric Scooter bianco a 159.6€;

Xiaomi Mi Electric Pro a 179€.

Migliori offerte Amazon per monopattini elettrici Xiaomi

Tra i tantissimi store, Amazon rimane comunque un punto di riferimento fondamentale e proprio sull'e-commerce più famoso del mondo avrete la possibilità di acquistare i monopattini elettrici Xiaomi in sconto e facendo affidamento sul bonus di 500€.

Xiaomi Mi Electric Scooter 30 km/h a 139€;

Ninebot by Segway ES2 a 159€;

Ninebot by Segway ES1 a 119€;

Ninebot Max G30 a 315€.

Bonus mobilità: migliori offerte MediaWorld per monopattini elettrici

Proprio come Unieuro, MediaWorld si distingue per assoluta affidabilità ed un parco di prodotti estremamente vasto che, da qualche anno a questa parte, ricomprende anche gli scooter targati Xiaomi. Nella lista in basso troverete i monopattini in offerta al miglior prezzo dell'e-commerce.

Xiaomi Mi Electric Scooter a 139€;

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro a 179€.

Ninebot Segway ES1 a 119€;

Ninebot Segway Max G30 a 315€.

