Blackview BV9800 Pro e BV9900 sono disponibili nello store ufficiale italiano, con spedizione gratis

Da quasi un anno il produttore cinese ha lanciato lo store ufficiale italiano, la soluzione perfetta per chi vuole acquistare uno dei rugged phone del brand puntando su spedizione rapida e assistenza direttamente sul territorio. Se siete in cerca di un dispositivo ultra resistente, allora date un'occhiata ai modelli Blackview BV9800 Pro e BV9900, ognuno dotato di caratteristiche di prim'ordine e adatti a determinate esigenze.

Blackview BV9800 Pro e BV9900: ecco tutti i dettagli sui rugged phone per amanti della massima resistenza

Il Blackview BV9800 Pro è l'esempio più lampante, grazie alla presenza di una fotocamera termica. Questa è certamente una feature atipica, che risulta utile sia agli utenti più avventurieri che ai professionisti che necessitano di una soluzione completa. Il rugged phone arriva con un display da 6.3″ ed è mosso dal SoC Helio P70, accompagnato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Oltre ad essere dotato di una capiente batteria da 6580 mAh è presente all'appello anche il supporto alla ricarica wireless. La fotocamera principale è composta da un modulo da 48 + 5 + 16 MP (quest'ultimo è il sensore termico) mentre le certificazioni IP68, IP69 e MIL-STD-810G garantiscono sul livello di resistenza. Presente anche il barometro integrato ed il GPS/Glonass/Beidou. Il rugged è disponibile qui.

Per quanto riguarda Blackview BV9900 (qui trovate la pagina sullo store ufficiale), si tratta invece di una soluzione ultra resistenze per temperature fino a -30 ºC a 55 ºC. A bordo troviamo il SoC Helio P90, supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Ovviamente abbiamo la certificazione IP68 e si aggiungono anche altre chicche da non sottovalutare (cardiofrequenzimetro, barometro, igrometro, misuratore UV).

In questo caso la batteria è un'unità da 4380 mAh, ma anche in questo caso non manca la ricarica wireless. La fotocamera principale si affida ad un sensore da 48 MP mentre in termini di connettività abbiamo anche il sempre apprezzato NFC.

Clicca qui per lo store ufficiale italiano di BlackView

Quali sono i vantaggi dello store italiano?

Il fatto che Blackview abbia ufficializzato il suo store italiano porta tanti vantaggi, specie in vista del Black Friday. Acquistando dal portale, infatti, si potrà beneficiare delle spedizioni rapide e gratuite dal magazzino europeo, con consegna in sole 24/48 ore. Inoltre è presente l'assistenza a 360° in lingua italiana (contattando l'azienda su Facebook o tramite email a italia@blackview.hk), l'assistenza tecnica in Europa e la garanzia di 24 mesi.

Articolo sponsorizzato.

