Blackview è uno dei brand più noti in merito a smartphone rugged, e dopo aver presentato nei giorni scorsi i nuovi BV9800 e BV9900 (qui maggiori dettagli), lancia sul mercato il mid range BV6900, oltre alla night camera portatile NVC-02.

Blackview BV6900: quad camera e batteria sostanziosa

Il nuovo Blackview BV6900 riprende le linee dei suoi predecessori, presentandosi spesso e resistente. Dotato di un display IPS da 5.84″ Full HD+, monta un SoC Helio P25, oltre a 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibile. Non manca un connettore Type-C. La vera feature dello smartphone è il sensore quad camera marchiato Samsung da 16 + 8 + 0.3 + 0.3 MP con grandangolare, foto bokeh e fotocamera subacquea. La selfie camera è sempre da 16 MP. La batteria del rugged phone è un capiente modulo da 5580 mAh, che supporta la ricarica rapida a 18 W.

Non mancano, come da tradizione Blackview, tutte le certificazioni di resistenza: IP68, IP69K e MIL-STD-810G.

Blackview NVC-02: la Night Cam con Type-C

Oltre allo smartphone, è stata presentata un'interessante night camera portatile, la NVC-02 con sensore Sony STARVIS IMX291, capace di girare video anche in condizione di luci molto basse.

I due prodotti sono disponibili in presale sullo shop internazione di Blackview (qui) ad un prezzo di 199.99$ per il BV6900 e 39.99$ per la NVC-02. Non appena ci saranno novità per il prezzo in euro e per le vendite sullo store italiano (o su AliExpress) provvederemo ad aggiornare questo articolo.

