Blackview X1 e BV5500 Plus ufficiali: nuovi rugged phone e smartwatch

Da moltissimo tempo, ormai, Blackview si è lanciata nel mondo dei rugged phone, con un discreto successo. Anche qui in Italia, infatti, all'interno di questa categoria l'azienda spopola, acquisendo sempre maggior notorietà. Allo stato attuale, forse, è uno dei maggiori player da questo punto di vista, ma senza dati alla mano non ci giurerei. Nonostante questo, comunque, pare che il brand sia tornato sul mercato con due nuovi interessanti prodotti: Blackview X1, un classico smartwatch, e BV5500 Plus, un nuovo smartphone. Non vi dice proprio nulla il design di quest'ultimo?

BV5500 Plus somiglia molto a…Black Shark!

Dando un'occhiata i nuovi prodotti usciti sul mercato, troviamo due dispositivi targati Blackview. Da una parte, infatti, abbiamo Blackview BV5500 Plus, un nuovo rugged phone dotato di un design molto simile a quelle del primo Black Shark. A bordo, comunque, trova spazio Android 10, mosso da un SoC MediaTek MT6739 accompagnato da 3GB di RAM e 32GB di memoria interna. Dal punto di vista delle dimensioni, poi, questo device misura 152.2 x 75.5 x 14 mm, con un peso di 225 grammi. Trattandosi di un'unità rugged, in ogni caso, troviamo le certificazioni IP68 e IP69K, nonchè la certificazione MIL-STD-810G. Non manca, poi, un display da 5,5″ con risoluzione HD+ (1.440 x 720 pixel), una batteria da 4.400 mAh e un comparto fotografico caratterizzato dalla presenza di un sensore principale Sony da 8MP.

Non parliamo, però, solo di smartphone. Blackview ha presentato, infatti, anche il proprio smartwatch, chiamato Blackview X1. Si tratta di un prodotto davvero elegante, resistente all'acqua fino a 5ATM, con ben 9 attività sportive monitorate. Stando a quanto dichiarato dall'azienda, poi, l'autonomia dovrebbe essere di circa 10 giorni.

Blackview BV5500 Plus è attualmente in vendita su AliExpress ad un prezzo scontato del 39%, mostrando una cifra pari a 77,50 euro. Blackview X1, invece, viene venduto a 65,46 euro, sempre su AliExpress. Potreste anche provare a vincere uno di questi prodotti, partecipando al giveaway che potete trovare cliccando su questo link.

