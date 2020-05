Come anticipato già da un po' di tempo, Black Shark 3 e Black Shark 3 Pro debuttano finalmente anche in Europa (e in Italia!), tramite lo store ufficiale Global del brand asiatico. Andiamo a scoprire prezzi e dettagli sui flagship da gaming!

Black Shark 3 e 3 Pro debuttano anche in Italia: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Il design dei nuovi top di gamma Black Shark 3 e 3 Pro cambia parecchio rispetto ai precedenti modelli, introducendo una tripla fotocamera inserita in un modulo dal look atipico. Frontalmente trova spazio un display AMOLED da 6.67 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate a 90 Hz e frequenza di campionamento del tocco a 270 Hz. Ovviamente a muovere il tutto troviamo lo Snapdragon 865, con il supporto al 5G e 8/12 GB di RAM LPDDR5 e storage da 128/256 GB UFS 3.0.

La batteria è un'unità da 4720 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65W (e magnetica da 18W); nel caso del modello Pro, la batteria sale a 5000 mAh. In basso trovate tutti i dettagli sulla scheda tecnica di entrambi i modelli.

Scheda tecnica

Display OLED HDR10+ da 6.67″/7.1″ con risoluzione Full HD+/Quad HD+ con densità di 395/484 PPI e refresh rate a 90 Hz;

con risoluzione con densità di 395/484 PPI e refresh rate a 90 Hz; dimensioni di 168.7 x 77.3 x 10.4 mm per 222 g (3) / 177.8 x 83.3 x 10.1 mm per 253 g (3 Pro);

processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 ;

; GPU Qualcomm Adreno 650;

8/12 GB di RAM LPDDR5;

di RAM LPDDR5; 128/256 GB di storage UFS 3.0;

di storage UFS 3.0; lettore d'impronte nel display e riconoscimento facciale;

tripla fotocamera da 64+13+5 MP f/1.8-2.3-2.2 con grandangolo, sensore per la profondità, autofocus PDAF e flash LED;

f/1.8-2.3-2.2 con grandangolo, sensore per la profondità, autofocus PDAF e flash LED; selfie camera da 20 MP f/2.2;

f/2.2; speaker stereo;

supporto dual SIM 4G/5G, Wi-Fi 6 Dual Band, Bluetooth 5.0, GPS/A-GPS/GLONASS/BeiDou;

batteria da 4720/5000 mAh con ricarica rapida 65W e magnetica a 18W;

con ricarica rapida e a 18W; sistema operativo Android 10 con Joy UI.

Black Shark 3 e 3 Pro ufficiali in Italia – Prezzo e disponibilità

Il prezzo di Black Shark 3 per l'Italia (e l'Europa in generale) parte da 599€ per il modello da 8/128 GB. La versione maggiorata da 12/256 GB costa invece 729€ e non è ancora disponibile all'acquisto (arriverà prossimamente). Stessa sorte anche per Black Shark 3 Pro, presente sul portale e nello store ma non ancora acquistabile.

Oltre al flagship da gaming sono disponibili all'acquisto anche tutta una serie di accessori come la ventola FunCooler Pro (a 39€), il FunCase (21.90€), il controller dedicato (59.90€) e tanti altri.

