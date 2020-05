La serie Black Shark 3 sta per ricevere una nuova Customized Edition

Arrivati anche in Italia da qualche giorno, la serie composta da Black Shark 3 e 3 Pro è qui per soddisfare i palati dei gamer più esigenti. Sin dall'estetica proposta è chiaro che il target sia questo, sfoggiando un look a dir poco stravagante, non tanto sul davanti quanto sul retro. La back cover integra elementi in vetro e metallo, con linee spigolose ed un gusto sci-fi che può polarizzare il gusto dell'utente medio. Un design particolare, a tal punto da renderlo più ostico da disassemblare degli smartphone canonici, e che presto riceverà un'ulteriore versione personalizzata.

Black Shark 3 è in arrivo nella nuova veste Customized Edition

Si chiamerà Chinese Gamers Customized Edition la nuova versione della serie Black Shark 3, un nome a dir poco esplicito che fa capire a chi si rivolge. Ciò che lo rende diverso dal modello standard è semplicemente l'estetica, con un logo inciso nella sezione in vetro posta in basso sulla back cover. Cambia anche la confezione, ma non la sostanza, anche perché Black Shark 3 non ha nulla da invidiare ai top di gamma più attrezzati.

Schermo a 90 Hz, Snapdragon 865, fino a 12/512 GB di memoria e 5000 mAh ricaricabili a 65W lo rendono un gaming phone con tutti i crismi. Senza considerare features quali raffreddamento al liquido, pulsanti fisici laterali, doppio speaker stereo ed accessori annessi. Il prezzo non rimarrà totalmente invariato, salendo a 3599 yuan (469€) per Black Shark 3 e 5099 yuan (664€) per il Pro.

