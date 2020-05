Black Shark 2/2 Pro si aggiornano ad Android 10 con la JoyUI 11 | Download

La JoyUI 11 è in fase di rilascio, anche in versione Global, in modo da rinnovare il software e portare Android 10 sui dispositivi meno recenti. Fra questi ci sono Black Shark 2 e Black Shark 2 Pro, entrando a far parte degli smartphone con l'ultima versione del robottino verde. L'aggiornamento non include soltanto la build più recente, ma anche e soprattutto le novità introdotte dalla JoyUI 11.

Finally😅😅😅what everyone have been asking for months is here, JOYUI11. Today we will push the 1st wave to certain Black Shark 2 devices and from 30th April, the Black Shark pro. This will be the initial test pushing. From 6th May we will start to push the OTA for everyone. pic.twitter.com/OKOqsEh0J2

— Black Shark (@blckshrk_global) April 28, 2020