Alcuni giorni fa vi abbiamo segnalato un'offerta dedicata al Teclast F7 Plus, notebook cinese low cost particolarmente apprezzato dagli utenti e dotato di un pannello da 14.1″. Se preferite una soluzione più ampia, ma che comunque non risenta in termini di dimensioni, allora date uno sguardo a Binai G15 Pro, terminale economico e dotato di specifiche collaudate, in sconto con Coupon su Banggood.

Binai G15 Pro è il notebook cinese low cost da 15.6″ nel corpo di un 14″ | Coupon Banggood

Il notebook Binai G15 Pro è l'ennesima alternativa cinese low cost, ma si rivolge agli utenti in cerca di un display classico, da 15.6″. Si tratta di un pannello IPS con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel). Nonostante lo schermo di dimensioni canoniche, il corpo del terminale è paragonabile a quello di una soluzione da 14.1″, con un peso di 1.5 Kg ed uno spessore di 7 mm.

Il pannello è circondato da cornici di 5 mm di spessore con una leggera curvatura 2.5D; il corpo è realizzato in metallo, dettaglio che contribuisce a dare un aspetto elegante. Il resto delle specifiche è in linea con altre soluzioni: abbiamo il processore Intel N4100, 8 GB di RAM (LPDD3), 256/512 GB di storage SSD e una scheda grafica Intel UHD Graphics 600. Il sistema operativo a bordo è Windows 10 mentre completano il pacchetto una tastiera retroilluminata, un Track Pad spazioso e il Wi-Fi Dual Band.

Per quanto riguarda gli ingressi, sono presenti due porte USB 3.0, lo slot per le schedine, l'ingresso mini-jack per le cuffie, l'HDMI e la porta di ricarica. Il notebook Binai G15 Pro è disponibile in sconto su Banggood, tramite il box presente in basso. Non dimenticate di inserire il Coupon dedicato (lo trovate sempre qui sotto) al momento dell'acquisto.

Se puntate al massimo e non vi preoccupa spendere qualche euro in più, allora ecco la versione da 512 GB di storage, ancora una volta con memoria SSD.

