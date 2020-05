Avete uno smartphone con ricarica wireless ma non riuscite a sfruttare questa peculiarità al meglio, a causa della difficoltà di reperire dock di ricarica agevoli e facili da trasportare? La Wireless Card di Baseus – oggi in offerta su AliExpress – potrebbe risolvere ogni vostro problema.

La dock ultra sottile di Baseus è spessa soltanto 0.3 centimetri

Il prodotto targato Baseus ha tantissimi vantaggi, uno dei quali – come anticipato – è proprio da riscontrarsi nelle dimensioni. La dock di ricarica wireless del brand infatti ha dimensioni assimilabili a quelle di una tessera ed è quindi facilmente trasportabile, anche da inserire nel portafogli. Quella della portabilità non è l'unica qualità del prodotto di casa Baseus: la dock di ricarica ultra sottile, infatti, è in grado di ricaricare ogni tipo di smartphone fino ad una potenza di 15W.

E se il mio smartphone non supporta la ricarica a 15W? Niente paura, il wireless charger sarà in grado di interpretare lo standard adottato dallo smartphone in questione e caricherà quindi lo stesso, al massimo della propria capacità, fino – ovviamente – ai 15W.

Come anticipato il prodotto innovativo di Baseus è soggetto ad un'offerta lampo su AliExpress a circa 12€, per acquistarlo, infatti, non dovrete far altro che cliccare su questo link.

