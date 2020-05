ASUS ZenFone Max Pro M1: ecco la seconda beta di Android 10 AOSP

Inizialmente si poteva pensare che ASUS ZenFone Max Pro M1 non avrebbe fatto parte degli smartphone aggiornati ad Android 10. Sia perché non è un modello di punta, sia perché è stato lanciato nell'ormai “lontano” 2018. Senza contare che ASUS non è propriamente la più veloce ed efficiente in quanto ad aggiornamenti. Se foste fra i suoi possessori, potete ovviare a questa momentanea (?) mancanza affidandovi al mondo delle custom ROM. Ma se non voleste farvi carico dell'installazione della LineageOS 17, da oggi c'è anche una ROM in versione AOSP.

ASUS ZenFone Max Pro M1 si aggiorna ad Android 10, ma non in versione stabile

Questa notizia smentisce quanto detto sopra, dato che fa capire che ASUS sta effettivamente lavorando per portare Android 10 su ASUS ZenFone Max Pro M1. Anche perché, pur non facendo parte del programma Android One, questo smartphone usufruisce di un software fondamentalmente stock. Già a gennaio è arrivata una prima Beta dell'ultima release di Google: non abbiamo ancora una roadmap, ma da oggi è disponibile una seconda beta pubblica.

La build in questione è la 17.2017.2004.424 e comprende le patch di sicurezza di aprile 2020, oltre alla certificazione Widevine DRM L1. Ecco il changelog completo:

Aggiornamento ad Android 10

Questa è una versione di Android 10 AOSP per sviluppatori, quindi l'esperienza utente sarà diversa da Android 9. Se non sei abituato e preferisci utilizzare Android 9, ti consigliamo di continuare con la versione stabile

Patch di sicurezza aggiornate al mese di aprile 2020

Corretto un problema durante il riconoscimento dell'impronta digitale

Sistemato un problema durante la riproduzione di suoni a bassa frequenza

Risolto un malfunzionamento al sistema di ricarica rapida

Risolto un problema con il gioco Arena of Valor che non permetteva di impostare frame rate elevati

Migliorata la qualità audio durante la riproduzione di video e suoni di notifica

Risolto un problema che impediva di visualizzare Netflix in modalità HD (Widevine L3)

Risolto un problema nella schermata di blocco con l'opzione risveglio con doppio tap

Risolto un problema di visualizzazione del testo nel nome di alcune app

Rimangono comunque diversi bug, fra cui i problemi di EIS e delle opzioni di sblocco tramite impronte. Se voleste provarla, non trattandosi di un aggiornamento OTA, dovete installare la ROM full-size. Per qualsiasi dettaglio potete fare affidamento alla pagina dedicata.

