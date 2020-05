ROG Phone 3 e ASUS ZenFone 7 a fine estate: lo conferma il CEO

È da tempo che non sentiamo parlare di ASUS: sin dal lancio di ROG Phone 2 non sono più stati presentati nuovi modelli. Finora nel 2020 non è stato presentato nulla e il 2019 si è concluso con soltanto 5 telefoni presentati. Evidentemente per il produttore taiwanese i tempi non sono dei migliori, anche causa Covid-19 e crisi del settore, ma stanno per arrivare novità importanti. Queste si chiameranno ASUS ZenFone 7 e ROG Phone 3 e saranno presentate ufficialmente nei prossimi mesi.

ASUS conferma: ROG Phone 3 e ZenFone 7 sono all'orizzonte

A dichiararlo è stato Xu Xianyue in persona, CEO di ASUS, in occasione della pubblicazione dei risultati fiscali del Q1 2020. I media taiwanese hanno colto l'occasione per chiedere quali saranno le prossime novità. Di ASUS ZenFone 7 si era parlato durante il periodo in cui ci sarebbe dovuto essere il mai tenutosi MWC 2020.

Allora si menzionava l'utilizzo dello Snapdragon 865, anche se bisognerà vedere quali sono le intenzioni dell'azienda. Potrebbe esserci un ZenFone 7 Pro (o ZenFone 7Z) per la fascia alta, mentre ZenFone 7 potrebbe concentrarsi a quella mid-range. Si perderebbe il tratto peculiare di ZenFone 6: niente fotocamera rotante, quindi, bensì un più classico triplo sensore ed una dual selfie camera con foro nel display.

Parlando di ROG Phone 3, invece, il suo passaggio su GeekBench ne ha anticipato alcune specifiche, come Snapdragon 865 ed 8 GB di RAM. Ma quello che più ci preme riguarda le features che ASUS implementerà per renderlo nuovamente il gaming phone di riferimento.

