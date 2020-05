Amazfit PowerBuds scendono di prezzo grazie a questo Coupon esclusivo

Dopo il lancio durante il CES 2020 e il via alle vendite sullo store ufficiale, le Amazfit PowerBuds sono finalmente disponibili in offerta. Le cuffie TWS del brand partner di Xiaomi scendono di prezzo grazie al nostro Coupon esclusivo, utilizzabile su AliExpress.

Amazfit PowerBuds sono in sconto con Coupon esclusivo su AliExpress

Le cuffie Amazfit PowerBuds sono la prima soluzione TWS del brand cinese ed arrivano con una serie di caratteristiche di tutto rispetto. Si tratta infatti di una soluzione premium votata allo sport, con tanto di un sensore PPG per il monitoraggio della frequenza cardiaca. Ovviamente non manca la certificazione IP55, così come la riduzione del rumore di fondo ENC, mentre il corpo offre i controlli touch.

Il coupon esclusivo è valido per l'acquisto delle cuffie Amazfit PowerBuds su AliExpress, tramite il box presente qui sotto. Oltre al codice presente all'interno del box non dimenticate si utilizzare anche il coupon del venditore, disponibile nella pagina del prodotto (come si vede anche dall'immagine in alto).

Articolo sponsorizzato.

