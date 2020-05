Amazfit BIP è stato uno degli smartwatch più amati di sempre, proprio per questo Huami ha presentato diverse varianti: in ultimo abbiamo avuto il piacere di scoprire l'Amazfit BIP S che, per la prima volta, segna un passo in avanti importante rispetto agli altri wearable del brand e lo fa con l'aggiornamento alla versione firmware 2.1.1.02 che influisce pesantemente sulla gestione delle notifiche.

Amazfit BIP S migliora la gestione delle notifiche con l'aggiornamento 2.1.1.02

Il nuovo aggiornamento dell'app Amazfit incentrato proprio alle migliorie per Amazfit BIP S influisce sulla gestione delle notifiche. L'update 2.1.1.02 influisce quindi positivamente risolvendo un annoso problema dei dispositivi Amazfit: a partire da questo aggiornamento sarà possibile visualizzare le notifiche separatamente, e non solo.

A differenza del passato, e dagli altri smartwatch del brand, con Amazfit BIP S è possibile visualizzare anche più notifiche al tempo stesso. Viene quindi superata la difficoltà che vedeva accavallare le notifiche rendendo impossibile la visualizzazione di più di un messaggio per volta.

Con l'update, quindi, non solo sarà possibile controllare più notifiche per volta, anche provenienti da più fonti, ma troviamo una novità per pulire le notifiche già viste. Visualizzando, infatti, i messaggi dal proprio smartphone, questi saranno automaticamente cancellati anche dallo smartwatch, rendendo più semplice e snella la fruizione dei nuovi contenuti dal wearable. Se siete possessori di Amazfit BIP S, potrete accedere all'aggiornamento semplicemente collegando il dispositivo all'app da smartphone. Allo stato attuale, non abbiamo avuto, invece, riscontri per gli altri smartwatch del brand che – invece – continuano ad utilizzare la stessa modalità di visualizzazione delle notifiche.

Un update che porta in vista, forse per la prima volta, le peculiarità di BIP S rispetto ai suoi predecessori e che potrebbe far pendere l'ago della bilancia in suo favore nell'ipotesi in cui vogliate decidere di acquistare un wearable della famiglia BIP.

