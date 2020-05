Alcune settimane fa hanno fatto capolino le prime indiscrezioni in merito ad Amazfit Ares, il nuovo smartwatch rugged targato Huami. Nonostante la compagnia cinese non abbia ancora confermato né l'esistenza del dispositivo né una possibile data di uscita, ecco spuntare una serie di immagini leak che svelano design e specifiche del wearable.

Amazfit Ares protagonista del leak definitivo: tutto sul nuovo smartwatch rugged

Dopo il lancio del T-Rex, Huami sembra in voler continuare sulla scia di quest'ultimo dispositivo, puntando ancora una volta ad uno smartwatch rugged. A questo giro il look cambia con l'introduzione di un pannello ottagonale (una soluzione da 1.28″ con protezione Gorilla Glass), mentre il corpo mantiene il medesimo rivestimento ultra resistente, con un cinturino in silicone (che non pare intercambiabile). In base alle immagini sembra che Amazfit Ares sarà disponibile nelle colorazioni Black e Green.

1 di 4

Lungo il bordo destro sono presenti tre pulsanti fisici, ma non è dato di sapere la loro funzione. Lo smartwatch rugged presenta il supporto a ben 70 modalità sportive, così come alla modalità FIRSTBEAT, quest'ultima è votata all'allenamento intensivo. Presente anche la funzione PAI ed un sensore PPG Amazfit BioTracker per il monitoraggio della frequenza cardiaca.

1 di 4

Il futuro Amazfit Ares presenta una batteria da 200 mAh ed offre un'autonomia di 13 giorni (che salgono a 90 in standby), a fronte di una ricarica di circa 2 ore. Utilizzando in modo continuo la localizzazione GPS/Glonass l'autonomia scende a 23 ore. Non manca poi la connettività Bluetooth 4.2 LE, ma sembra non essere presente il supporto NFC.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, ancora non sono stati pubblicati leak al riguardo. Inoltre da Huami tutto tace e per ora non è dato di sapere quando verrà lanciato questo nuovo smartwatch rugged. Che ve ne pare di Amazfit Ares? Ci farete un pensierino?

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu