Alldocube KNote 5 Pro: il nuovo 2 in 1 è dietro l’angolo | Teaser

Alldocube è un brand noto per le sue soluzioni 2-in-1, che spesso si rivelano molto apprezzate per il rapporto qualità/prezzo. Se a gennaio aveva presentato il KNote Go (trovate i dettagli qui) equipaggiato con il chipset Apollo Lake, ora conferma l'uscita a breve del nuovo Alldocube KNote 5 Pro – che monterà il SoC Intel Gemini Lake – con un teaser.

Alldocube KNote 5 Pro con Gemini Lake e Type-C: data di uscita e primi dettagli

Dando uno sguardo più approfondito alle specifiche dell'Alldocube KNote 5 Pro già rivelate dal produttore (nel teaser che vedete in copertina), notiamo subito la presenza di un chipset Gemini Lake (non si sa ancora se sarà il Celeron N4120 o N4020, entrambi di ultima generazione). Il dispositivo dovrebbe arrivare nella configurazione da 6/128 GB di memoria (non ancora annunciato se SSD o eMMC) ed avere a bordo un display Full HD.

Altra importante feature sarà quella degli ingressi USB Type-C, plus non indifferente in termini di velocità con supporto alla ricarica rapida PD (Power Delivery). Il design nel teaser mostra come il 2-in-1 sia più tondeggiante, in modo da entrare perfettamente nella cover tastiera integrata.

La data di uscita del nuovo 2-in-1 è confermata per il prossimo 19 maggio. Il prezzo di vendita non è stato ancora rivelato.

