ZMI: nuovo powerbank da 20.000 mAh, con ricarica bidirezionale

A livello di accessori Xiaomi è una delle aziende migliori. Sotto il profilo qualità-prezzo, infatti, non conosce quasi rivali, mostrando sul mercato prodotti sempre nuovi e all'avanguardia. Tra i tanti dispositivi di cui, dunque, non possiamo più fare a meno troviamo i powerbank. Con gli smartphone che si dotano di batterie sempre più capienti, ma con meno autonomia, è necessario disporre di uno di questi terminali. ZMI, dunque, ha lanciato recentemente un nuovo prodotto di questo tipo, da ben 20.000 mAh.

ZMI Powerbank ha una potenza di 18W

Dando un'occhiata al profilo estetico di questo prodotto, non troviamo alcuna particolarità. Questo, infatti, presenta una superficie in plastica, dotata di una texture che dovrebbe facilitarne la presa. Oltre ad essere resistente ai graffi, tale prodotto dovrebbe risultare anche abbastanza maneggevole. Oltre questo, comunque, internamente sfrutta dei sistemi di rilevamento della resistenza ad alta precisione che non solo lo rendono più sicuro, ma migliorano anche più efficacemente il tasso di conversione e stabilizzano la tensione di scarica. Questo lo pone anche nelle condizioni di poter ricarica tranquillamente fino a tre prodotti contemporaneamente, come un smartphone, un tablet e la Nintendo Switch.

Tale powerbank di ZMI da 20.000 mAh offre una potenza di 18W e possiede ben due porte USB-A ed una porta USB-C. Questo prodotto, poi, è stato pensato anche per tutti gli utenti in possesso di un iPhone di ultima generazione. All'interno della confezione, infatti, sarà presente anche un cavo USB-C/Lightning che è in grado di ridurre i tempi di ricarica di un iPhone 11 del 53% rispetto al caricabatterie presente in dotazione.

ZMI Powerbank viene venduto su Tmall al prezzo di 149 yuan, circa 20 euro al cambio attuale.

