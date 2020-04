Lo zaino best buy di Xiaomi da 10 Litri ora è anche Camouflage | Coupon

Se dovessimo nominare un prodotto della casa cinese in grado di spaccare di brutto, economico ed utile… non potremmo non farci venire in mente lo zaino da 10 litri targato Xiaomi. Lo zainetto è andato letteralmente a ruba complice il prezzo stracciato, le tantissime colorazioni disponibili e ovviamente la qualità del brand (nonostante si tratti di una borsa di dimensioni contenute).

Questo prodotto ha avuto un una versione da 11 litri e non contenta l'azienda ha rilanciato perfino con un modello da 20 litri. Poteva mai bastare? Lo state pensavo voi e l'abbiamo pensato noi quando ci siamo trovati davanti quest'ennesima novità!

Xiaomi lancia due nuove versioni del suo zaino da 10 litri: Camouflage e Starry Sky! | Coupon

Lo zaino da 10 litri di Xiaomi ritorna nelle nuove colorazioni Camouflage e Starry Sky. La prima ovviamente offre un look militare, con una tasta verde e la parte superiore realizzata in stile mimetico. Per quanto riguarda la seconda versione, delle macchie bianche si stagliano su uno sfondo nero, “simulando” un cielo stellato (e l'effetto è davvero gradevole nonostante sia meno appariscente rispetto alla variante militare). In basso trovate il link all'acquisto da Banggood con tanto di Coupon, valido per entrambe le colorazioni.

Dieci litri sono troppo pochi? Niente paura, perché il modello da 20 litri è in offerta lampo. In questo caso però dovrete rinunciare alle colorazioni di cui sopra, optando per qualcosa di più sobrio (Blue, Black, Yellow, Light Blue).

