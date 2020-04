Xiaomi Yeelight Smart Light Set: nuovo set di luci per tutta la casa

Quando parliamo di accessori non possiamo non annoverare anche Xiaomi. All'interno del proprio catalogo, infatti, sono presenti tantissimi prodotto differenti, lanciati da diversi brand. Uno tra i più famosi è sicuramente Yeelight, che si occupa essenzialmente di luci LED e, ovviamente, di prodotti legati all'illuminazione della casa. Tra le ultime creazioni di questo marchio, quindi, troviamo un nuovo set, chiamato Xiaomi Yeelight Smart Light Set.

Yeelight Smart Light Set viene controllato da un Gateway

All'interno di questo set di luci troviamo davvero tanti prodotti. Se diamo un'occhiata alla confezione di vendita, infatti, notiamo come siano inclusi dieci lampadine downlight, quattro faretti ed una lampadina intelligente. Tutti questi prodotti, una volta disposti per la casa, possono essere controllati grazie ad un unico gateway (venduto separatamente), che si preoccupa di comunicare con l'interno sistema di luci. Ovviamente, però, avrete bisogno di uno smartphone per avere pieno controllo su questi dispositivi. Dovrete sfruttare, quindi, la vostra rete Wi-Fi ed accedere all'applicazione Mijia, procedendo alla configurazione di tutto il set.

Considerando quanti prodotti sono presenti in questo Xiaomi Yeelight Smart Light Set, il costo di 399 yuan, quindi circa 52 euro al cambio attuale, non è affatto elevato. Nel caso in cui foste desiderosi di controllare tutta l'illuminazione dal vostro smartphone, con pochi e semplici tocchi, dovreste acquistare a parte anche il gateway, al costo di 269 yuan, quindi 35 euro.

