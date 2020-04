Xiaomi XiaoAI Speaker Pro: potenze ed eleganza in sconto con Coupon

Dopo avervi presentato il super router della compagnia di Lei Jun in sconto con Coupon, Banggood torna alla carica con una nuova offerta dedicata al brand cinese. E lo fa in grande stile con Xiaomi XiaoAI Speaker Pro, l'altoparlante smart a 360° presentato proprio insieme al già citato router AC2100.

Xiaomi XiaoAI Speaker Pro è in offerta con Coupon su Banggood

Il nuovo Xiaomi XiaoAI Speaker Pro offre un sistema di propagazione del suono a 360° con chip audio Hi-Fi ed un microfono per i comandi vocali tramite l'assistente del brand. Presente all'appello anche un pratico telecomando IR o la possibilità di utilizzare i controlli tramite app. Oltre alla connettività Bluetooth (e al Wi-Fi Dual Band, ovviamente) è presente anche un ingresso AUX, in modo da poter collegare lo speaker a qualsiasi dispositivo.

In basso trovate il link all'acquisto dallo store Banggood insieme al Coupon da utilizzare per beneficare del prezzo scontato.

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

💰 Risparmia con GizDeals per le migliori offerte dalla⭐️ Se hai fame di notizie, seguisu