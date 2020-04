Se come noi avete passato un bel po' di tempo sgranocchiando, allora è arrivato il momento di rimettersi in forma. Se siete in cerca di una soluzione leggera e pratica, allora il tapis roulant Xiaomi WalkingPad C1 è il prodotto che fa al caso vostro, disponibile in offerta con Coupon.

Il tapis roulant Xiaomi WalkingPad C1 scende di prezzo su Banggood grazie a questo Coupon

Lo Xiaomi WalkingPad C1 è un tapis roulant salvaspazio dal peso di appena 28 kg e caratterizzato da uno spessore di 57 mm: insomma si tratta di una soluzione perfetta anche per ambienti domestici che non hanno tanto spazio a disposizione da dedicare ad un prodotto per il fitness. Dotato di un telecomando per il controllo remoto, il WalkingPad C1 rinuncia ad appoggi e monitor in favore di un design super contenuto.

1 di 2

Proprio per questo motivo il dispositivo punta al jogging leggero ed è in grado di raggiungere un massimo di 6 km/h. Nel momento in cui scriviamo, il tapis roulant Xiaomi WalkingPad C1 è in preorder su Banggood (tramite il link in basso), disponibile a prezzo scontato tramite Coupon. Presente all'appello la spedizione gratuita a partire dal 30 Aprile.

